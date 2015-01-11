Экс-сенатор Цыбко потребовал возобновить судебное следствие и поменять гособвинителя

Во вторник, 10 апреля, осужденный за взяточничество бывший сенатор Константин Цыбко закончил свое выступление в судебных прениях.

Сразу после этого он сам и его защитники заявили суду два ходатайства. Первое — о возобновлении судебного следствия и приобщении к материалам дела письменных объяснений Михаила Юревича (экс-губернатора Челябинской области), полученных адвокатом в Лондоне 26 февраля 2018 года (содержание этих пояснений не оглашалось), а также сведений о телефонных соединениях Цыбко.

Второе ходатайство касалось отвода государственного обвинителя Галины Чеблаковой. Напомним, ранее осужденный экс-сенатор не раз заявлял, что она якобы причастна к фальсификации доказательств по его делу.

«В удовлетворении ходатайства об отводе суд отказал. Решение по первому ходатайству суд примет на заседании 11 апреля», — уточнили в пресс-службе ЧОС.

Напомним, Константин Цыбко 3 августа 2017 года был признан виновным в получении взяток на общую сумму 21 млн рублей, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда. Также экс-сенатор приговорен к штрафу 70 млн рублей в доход государства и на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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