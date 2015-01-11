По итогам работы в 2017 году ПО «Маяк» присвоен статус «Лидер ПСР»

«Лидерами ПСР» по итогам прошлого года помимо «Маяка» признаны еще 17 предприятий атомной отрасли. За успехи в развитии производственной системы руководителей этих организаций наградил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках заседания Управляющего совета по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли», в котором приняли участие руководители Госкорпорации «Росатом» и директора предприятий в контуре развертывания ПСР.

В ходе пленарного заседания были подведены итоги 2017 года. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв отметил, что в прошлом году у Производственной системы «Росатома» появились новые компетенции: система вышла из отрасли. «Если сначала ПСР вышла в атомные города, в поликлиники наших городов, то сейчас она стала общенациональной и превратилась в большую программу по повышению производительности труда в Российской Федерации», – сказал генеральный директор Росатома.

Как рассказал в своем докладе директор по развитию ПСР Сергей Обозов, в 2017 году сформулированы пять задач, стоящих перед Производственной системой «Росатома», которые продолжат определять развитие ПСР и в 2018 году.

«Первое и главное – обеспечение сроков сооружения АЭС. Это и повышение производительности труда при проектировании АЭС, и работа ПСР-специалистов в режиме МЧС, и работа с ПСР-подрядчиками. Второе – это создание на ПСР-предприятиях образцов, которые станут основой культуры ПСР и на которых будут учиться не только сотрудники предприятий отрасли, но и внешние специалисты. Третье – развитие ключевых поставщиков. Мы уже начали эту работу в 2017 году, когда на действующей отраслевой площадке по обучению в ПАО «КМЗ» по федеральной программе повышения производительности труда прошли учебу руководители двух крупнейших предприятий-поставщиков. С апреля 2018 года они уже на своих площадках будут обучать других поставщиков. В текущем году будут созданы консорциумы, которые будут работать по долгосрочным договорам с формулой цены – поставки «точно и вовремя». В этом смысле для нас 2018 год станет годом поставщиков. Четвертое – площадочное обучение на ПСР-образцах. И пятое – социальный заказ ФМБА и атомных городов. В 2017 году было реализовано 43 проекта создания «бережливых» поликлиник в атомных городах, план на 2018 – уже 60 проектов», – сказал Сергей Обозов.

Справка

Производственная система «Росатома» – это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне. Системное развертывание ПСР началось в 2015 году на 10 пилотных предприятиях и позволило достичь существенной экономии, снизить себестоимость выпускаемой продукции, сократить товарные запасы на складах и сроки планово-предупредительных ремонтов. В 2017 году в контур системного развертывания ПСР входило уже 23 предприятия. Для получения статуса «Лидер ПСР» предприятиям было необходимо выполнение трех условий: достижение бизнес-целей, высокая оценка качества развертывания ПСР (в рамках развивающих партнерских проверок качества) и определенный уровень вовлеченности персонала в ПСР.

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