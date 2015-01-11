Евгений Щербаков: «Мы должны помнить и ценить наших ветеранов»

По традиции накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей в Комплексном центре социального обслуживания населения состоялась встреча ветеранов. Вместе со старшим поколением озерчан день памяти встретил глава округа Евгений Щербаков.

Бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей в Озерском городском округе насчитывается 21 человек. Ежегодно специалисты социальной защиты населения организуют для этой категории ветеранов возможность встретиться, посидеть за чашкой чая и пообщаться.

– Эта памятная дата имеет очень важное значение, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Мир на земле всегда был и остаётся самой большой ценностью для всех людей. Сегодня, когда международная обстановка напряжённая, вопрос о сохранении мира вновь становится актуальным. Мы никогда не должны забывать о войне, ценить и помнить наших ветеранов, которые пережили сложное военное время, пережили ужас заточения в застенках концлагерей. Я считаю, что ваши воспоминания – это живая память о том времени, и всегда с интересом слушаю рассказы ветеранов. Хорошо, что сегодня состоялась эта встреча, и у нас есть возможность пообщаться. Дай бог вам крепкого здоровья и долгих лет.

На ежегодную встречу пришли двенадцать ветеранов, остальные не смогли присутствовать по состоянию здоровья. Но, как отметила начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова всем ветеранам оказываются меры социальной поддержки, специалисты соцзащиты постоянно поддерживают с ними связь:

– Несмотря на преклонный возраст, наши ветераны занимают очень активную позицию, постоянно обращаются в управление социальной защиты, ставят перед нами определённые задачи, если происходят какие-либо изменения, они незамедлительно к нам обращаются, и зачастую именно эти активисты помогают нам своевременно информировать население.

В ходе общения с Евгением Щербаковым ветераны интересовались самыми насущными для жителей округа вопросами – благоустройством, транспортным и медицинским обслуживанием, но больше всего они были рады тому, что, как и в прошлом году, пришли на встречу этим же составом:

– Мы все остались в строю, давайте постараемся прийти на эту встречу и на будущий год, увидеть друг друга – это самое главное, – пожелал собравшимся участник встречи, ветеран Александр Григорьевич Ключников.

Фото Владимира Беляева.

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