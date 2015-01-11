«Волшебство Звука» – это конкурс, который пришел к нам в дом

10 апреля г. Озерск в третий раз принял на своей территории Четвертый Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство Звука», который направлен на выявление новых музыкальных талантов в десяти регионах Российской Федерации.

Весь день в Детской музыкальной школе №1 продолжались конкурсные прослушивания по номинациям «Фортепиано», «Оркестровые инструменты (струнные, духовые, ударные)», «Народные инструменты», «Искусство аккомпанемента», «Композиторское творчество», «Учитель и ученик», «Оркестр», «Вокал», «Семейное музицирование», «Ансамбль». Свое исполнительское мастерство продемонстрировали 68 воспитанников учреждений дополнительного образования (ДМШ №№1 и 2, Озерского государственного колледжа искусств, ДТДМ).

В состав жюри конкурса вошли именитые музыканты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, уже покорившие мировые сцены: председатель - Дмитрий Онищенко (фортепиано), Иван Иванов (скрипка), Иосиф Пуриц (баян), Мария Смердова (фортепиано). Они не только оценили мастерство юных музыкантов, но и поделились своим профессиональным опытом с участниками в ходе итогового концерта, который собрал большой зал почитателей классической музыки.

Как отметила художественный руководитель фестиваля-конкурса Мария Смердова, в этом году от Озерска поступило в два раза больше заявок, по сравнению с прошлым сезоном, и уровень подготовки участников заметно вырос:

- Мы приезжаем в Озерск с большим удовольствием, уже как домой. Здесь нам всегда рады и создают максимально комфортные условия для проведения мероприятия.

Уникальность этого фестиваля-конкурса в том, что жюри приезжает в города к участникам, а не наоборот. «Волшебство Звука» проходит при поддержке Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Фонда Андрея Первозванного, Международного проекта «Великие имена искусства», а также муниципальных образований, организующих условия для этого мероприятия.

В Челябинской области конкурсные прослушивания и концерты членов жюри начались 9 апреля и день за днем состоятся в городах: Снежинск, Касли, Озёрск, Златоуст, Юрюзань, Трёхгорный, Сатка, Миасс, Чебаркуль, Магнитогорск, Южноуральск, Троицк, Коркино, Копейск, Катав-Ивановск, Челябинск.

Итоги фестиваля-конкурса и награждение будет проводиться по номинациям раздельно с учетом возрастных категорий, Положением предусмотрено присуждение званий: обладатель Гран-при, лауреаты трех призовых мест (I, II, III степень), дипломанты I, II, III степени, дипломанты-участники. Лучшие выступления конкурсантов будут отмечены Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова, специальными призами, путевками в Летнюю творческую школу «Волшебство звука».

По сложившейся традиции, победители фестиваля-конкурса станут известны на заключительном гала-концерте в г. Челябинске 22 апреля.

Фото Владимира Беляева.

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