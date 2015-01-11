Сезон клещей открыт: от укусов пострадали 3 южноуральца

В Челябинской области открыт клещевой сезон – от укусов паразитов на 6 апреля пострадали три человека, в том числе ребенок.

Нападения клещей отмечены в Каслинском и Варненском районах, сообщили в ведомстве, добавив, что за аналогичный период 2017 года пострадал один человек.

Ежегодно на территории области регистрируется 15-20 тыс. укушенных клещами, которые на Южном Урале являются переносчиками не только энцефалита, но и боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза, гранулоцитарного анаплазмоза.

Массовая иммунизация против клещевого энцефалита стартовала в регионе 1 марта. На 6 апреля привито 15 789 человек, в том числе 4 778 детей. В текущем году в соответствии с региональным календарем за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3-4 лет и ревакцинируются дошкольники, привитые в 2017 году, а также учащиеся вторых классов. За счет средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.

Всем желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача (необходимо соблюдение холодовой цепи). Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся раз в три года.

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