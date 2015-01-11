Новости службы спасения

10 и 11 апреля Служба спасения выезжала на вызовы.

10 апреля в 15.30 в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения “Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» поступил звонок от дежурного полиции с просьбой оказать содействие во вскрытии квартиры в доме по ул. Матросова. В квартире проживает пожилой человек, несколько дней из нее доносится неприятный запах. На место происшествия выехали спасатели и полицейские. В 16.01 спасатели вскрыли дверь слесарным инструментом. В квартире обнаружили тело пострадавшего (1937 г.р.) без признаков жизни. Тело передали представителям УВД.

11 апреля 2018 в 13.40 в службу спасения обратилась озерчанка с пр. Победы с просьбой поднять с пола ее сестру (84 года, инвалид, большой вес), т.к самостоятельно справиться на может. В 14.05 пожилую женщину подняли, уложили на диван. Медицинская помощь не потребовалась.