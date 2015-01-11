Движение на трассе М-5 затруднено из-за снегопада

В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильным снегопадом и гололедными явлениями на участке автодороги М-5 «Урал» с 1548 по 1780 км (от границы с Республикой Башкирия до города Миасс) затруднено движение.

Госавтоинспекция просит водителей, двигающихся в данном направлении, быть предельно осторожными.

Напомним, ночью и днем 12 апреля в горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, ночью и утром в горах на дорогах гололедица, местами сильная. Прогнозируется порывистый северный ветер с переходом на северо-восточный до 15 м/с.

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