С 15 апреля на трассе Челябинск- Екатеринбург ограничат движение

С 15 апреля в Челябинской области на участке трассы Челябинск-Екатеринбург в районе Кунашака будет проводиться ремонт дорожного покрытия протяженностью почти 8 километров.
Как сообщили в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», до 15 июня будет выполнено фрезерование покрытия, заделка швов, устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальта-бетона, укрепление обочин, демонтаж и монтаж барьерного ограждения.
В связи с проводимыми работами изменится схема движения, которая отразится на общей скорости потока транспорта.
http://uralpress.ru
Ключевые теги: дорожный ремонт, Челябинская область.
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