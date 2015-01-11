ЦРОФП Гагарин приглашает принять участие в традиционном берпи-марафоне!

На этой неделе страна отмечала День космонавтики! В Озёрск приезжали легенды космоса. Прошли самые различные мероприятия, посвящённые этому великому дню.

Центр развития общей физической подготовки с символичным названием "Гагарин" решил не оставаться в стороне от празднования и приглашает всех желающих принять участие в бёрпи-марафоне!

Данная традиция существует вот уже 3 года при поддержке ПО "Маяк" и призвана привлечь внимание озерчан к здоровому образу жизни.

Обычно участники выбирали "ношу" по силам и прыгали, кто сколько хочет и может: 300,500,700 и 1000 бёрпи. Казалось бы, цифры нереальные! Но в итоге те, кто изначально собирался прыгнуть минимальное количество раз, с удивлением обнаруживал возможность и силы сделать больше.

Не обошлось и без рекордов! В прошлом году идейный вдохновитель центра Гагарин и самого мероприятия Юрий Ситников 1000 бёрпи отпрыгал за 77 минут 49 секунд, а атлетка Алёна Жилюк за 120 минут 30 секунд. В этот раз ЦРОФП Гагарин с нетерпением будет ждать новых героев, тем более, что появилась новая позиция - 2018 бёрпи!

Итак, ждём смельчаков и тех, кто просто хочет с пользой провести субботний день, в подтрибунном помещении стадиона "Труд", начало в 13ч!

Справка:

Упражнение берпи – интенсивная тренировка для всего тела.

Классический вариант выглядит так:

Глубокий присед, руки на полу.

Переход прыжком в упор лежа.

Отжимание.

Возврат прыжком в присед.

Выпрыгивание из приседа вверх, хлопок над головой.

Возврат в присед.

Эти шесть элементов составляют один повтор. Тренировочная задача состоит в том, чтобы делать упражнение максимально быстро и правильно и уложить наибольшее количество циклов в отведенный временной интервал. Длительность этого интервала зависит от физической подготовки спортсмена и особенностей его тренировочной программы.

Александра Лебедева