Вход в Сугомакскую пещеру сделают платным для туристов

Еще один памятник природы в Челябинской области закроют для свободного посещения.

Чиновники повесят замок на памятник природы в ближайшее время. При входе установят металлическую решетку. Попасть в пещеру можно будет только с экскурсоводом, стоимость посещения — сто рублей с человека. Об этом рассказала замдиректора «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области» Антонина Отверченко.

Причиной такого решения стало поведение туристов. Они свободно посещали пещеру, оставляли рисунки, надписи, мусор. Теперь за этим будут тщательно следить. Но для начала очистят памятник от «наскальной живописи». Чтобы стереть краску, нужно хорошенько потрудиться. Ее можно только соскоблить с камня металлической щеткой.

Газета «Кыштымский рабочий» пишет, что это не все перемены, которые ждут Сугомакскую поляну.

— Летом специалисты углубят и сузят ручей, который вытекает из родника «Марьины слезы». Осенью начнут обновлять почву поляны и ее растительность. Еще в планах создание экотропы, которая соединит Сугомакскую пещеру с Егозой. На ней установят скамьи для отдыха, появится музыка и даже интернет.

Напомним, также власти закрыли для туристов Игнатьевскую пещеру.

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