Тысячу нарушений нашли в 50 ТРК Челябинской области

Сотрудники МЧС выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в ТРК Челябинской области. Всего таких ТРК 50, число нарушений - более тысячи.

По сообщению пресс-службы ведомства, сформированы реестры торгово-развлекательных комплексов (50 объектов), досуговых детских организаций (70 объектов), объектов культуры (274 объекта), спорта (104 объекта), иных мест с массовым пребыванием людей (75 объектов). Всего на территории области функционирует 573 объекта вышеуказанной категории. И все они будут проверены до конца апреля.

На 11 апреля уже обнаружено 3473 нарушений требований пожарной безопасности, из них 1285 в ТРК и ТРЦ. В том числе на 43-х обнаружены нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, на 32-х с автоматической пожарной сигнализацией, на 28 с системами оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, на 16 с системами автоматического пожаротушения зданий.

По всем проверкам в адрес прокуратуры будут подготовлены информации по выявленным нарушениям. На недавнем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности глава региона Борис Дубровский указал присутствовавшим на заседании директорам ТРК, что на них лежит колоссальная ответственность за безопасность посетителей и все выявленные замечания необходимо устранить в кратчайший срок!

Стоит отметить, что, если сигнализация на объекте работает в автоматическом режиме, то в случае пожара мгновенно включаются системы дымоудаления, автоматического пожаротушения и управления эвакуацией людей, лифты опускаются на первый этаж, эскалаторы останавливаются, а двери эвакуационных выходов разблокируются. Всё это позволяет избежать трагических последствий. В случае неработоспособности данных систем, даже своевременное прибытие пожарных подразделений, не гарантирует успешное тушение пожара и спасение людей.+

Представители движения предпринимателей «Опора России» внесли предложения по включению ТРК в перечень объектов, которые необходимо оборудовать системой передачи сигнала о пожаре без участия человека на пульт диспетчера пожарной охраны. Такие системы уже стоят в учреждениях образования, здравоохранения, социальной сферы. А главное, что они хорошо себя зарекомендовали. С момента массовой установки таких комплексов гибели людей на социально-значимых объектах Южного Урала не допущено! Специалисты также предлагают приостанавливать работу объектов за нарушения требований пожарной безопасности. Ранее такие мероприятия проводились и в 90% случаев, суд принимал сторону надзорных органов.

https://lentachel.ru