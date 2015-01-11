Южноуральцам напоминают: тарифы на услуги ЖКХ скоро вырастут

Cтоимость коммунальных услуг для нас с вами дозволено пересматривать раз в год, 1 июля. До «даты Х» — 2,5 месяца. Но в министерстве тарифного регулирования Челябинской области уже готовят население, напоминая о пересмотре. Видимо, чтобы мы соотнесли изменения с семейным бюджетом.

Итак, суммарный рост по всем видам коммунальных услуг не будет превышать 3,8%. Хотя, как заявляет министр тарифного регулирования региона Татьяна Кучиц, для каждого муниципального образования будут введены свои «тарифные рубежи».

Средняя динамика роста по Челябинской области:

Отопление — 1223,13 руб/Гкал/час.

Водоснабжение — 20,31 руб/кубический метр.

Водоотведение — 14,74 руб/кубический метр.

К слову, у нас остаются одни из самых низких показателей роста тарифов в стране и наименьшие — в УрФО. Достигается это тем, что в области сохранены льготные тарифы на отопление для населения.

Кроме того, работает закон Челябинской области «О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги».

Напомним, претендовать на субсидию следует, если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг, превышают 22% от совокупного дохода семьи.

Обращаться за субсидией нужно в Управление социальной защиты по месту жительства.

https://www.chel.kp.ru