Шесть лесных пожаров ликвидировали в Челябинской области за сутки

За сутки в Челябинской области ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 46,6 гектара. Об этом сообщили в Главном управлении лесами региона.
Возгорания произошли в Каслинском, Саткинском лесничествах и четыре пожара – в Шершнёвском. На тушении были задействованы 78 человек и 22 единицы техники.
Отметим, что на минувших выходных загорелась трава недалеко от микрорайона "Белый хутор". Пожар удалось потушить за 2 часа, огонь подобрался вполтную к домам.
Напомним, в связи со сходом снежного покрова пожароопасный сезон начался в Челябинской области с 15 апреля.
https://31tv.ru
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