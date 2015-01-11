Евгений Щербаков: «К первомайским праздникам округ должен выглядеть достойно»

В понедельник глава Озерского городского округа Евгений Щербаков отметил положительные итоги проекта «Легенды космоса», дал поручения по организации уборки улично-дорожной сети и дворовых территорий, а также попросил активизировать работу с нарушителями правил парковки.

Евгений Щербаков поблагодарил всех участников муниципального информационно-просветительского проекта «Легенды космоса», прежде всего представителей Федерации космонавтики России, а также жителей округа, которые проявили большой интерес к мероприятиям:

– Многочисленные встречи показали насколько тема освоения космоса сегодня интересна и детям, и взрослым. Кроме того, почётные гости отметили высокий уровень образованности озерских учащихся. Один из выпускников, который в дальнейшем планирует связать свою жизнь с градообразующим предприятием, получил приглашение для поступления в аспирантуру МГУ им. Ломоносова - это хороший практический результат. Поскольку озерчане проявили высокую заинтересованность, я думаю, надо продолжить реализацию подобных проектов.

Далее Евгений Щербаков перешёл к хозяйственным вопросам - в частности, значительное внимание уделил уборке городских территорий, за которую отвечает муниципальное предприятие «Управление автомобильного транспорта».

– Уборка улично-дорожной сети Озерска проводится ежедневно и круглосуточно, как механизированным способом, так и с использованием труда дворников, – отметил директор МП «УАТ» Александр Лазуткин. – Планируем к первомайским праздникам большинство улиц и дорог привести в надлежащее состояние.

Глава округа дал поручение управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации проработать с управляющими компаниями план проведения уборки дворовых территорий. Евгений Щербаков подчеркнул, что по традиции в весенних субботниках принимают участие большинство жителей округа:

– С инициативой по проведению субботников в администрацию обращаются многие жители и коллективы предприятий, в том числе работники ФГУП «ПО «Маяк» и представители бизнес-сообщества. Я думаю, что в субботнике обязательно примут участие все подразделения администрации и депутатский корпус, и общими усилиями мы постараемся, чтобы к 1 мая наш город выглядел достойно. Приглашаю всех озерчан поучаствовать в уборке своих дворов, улиц, территорий, прилегающих к месту работы, приветствуется любая помощь.

Глава округа также обратил внимание на проблему, связанную с нарушениями правил парковки, особенно на придомовых территориях:

– К сожалению, мы видим, что владельцы оставляют транспорт и на газонах, и на тротуарах. Я попрошу управление ЖКХ и отдел по охране окружающей среды, а также специалистов отделов администраций посёлков Метлино и Новогорный активно поработать с несанкционированными парковками во дворах.

Хочу обратиться к жителям: давайте уважать друг друга и не ставить свои транспортные средства на газоны, особенно на территории детских или спортивных площадок. Напоминаю, что за подобные нарушения предусмотрены штрафы, но надеюсь на сознательность наших граждан.

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