Южноуральским бизнесменам расскажут, как управлять компанией в условиях жестких санкций

В этот четверг, 19 апреля, в Челябинске пройдет конференция «Развитие бизнеса: инструменты управления компанией».

Буквально 10 дней назад, 6 апреля, США начали жестокие санкционные войны против нашей страны. О том, как бизнесменам выжить в условиях скачков фондовых индексов и непредсказуемого поведения экономики, стоит ли выстраивать долгосрочные стратегии и какова будет политика Центробанка – расскажут на мероприятии.

В конференции примут участие Федина Е.Н., замначальника Уральского ГУ ЦБ РФ; Лобко А.В., руководитель Агентства инвестиционного развития Южного Урала; Пряничников Д.В., руководитель управления «Рынок инноваций и инвестиций» ПАО Московская Биржа и многие другие.

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