В Челябинской области открывается сезон весенней охоты

Сезон весенней охоты в Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском и Чесменском районах Челябинской области стартует 21 апреля – он продлится 10 календарных дней.

В этот период можно охотиться на селезней с подсадной уткой из укрытия, на токующих самцов глухаря и тетерева. В остальных районах области с 28 апреля откроется охотничий сезон на селезней с подсадной уткой из укрытия, самцов глухарей и тетеревов на токах, вальдшнепов на вечерней тяге.

Весной во время сезона охоты запрещается:

– Применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия;

– применение пневматического и метательного (луки, арбалеты) оружия;

– применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;

– использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи;

– охота на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

– охота на вальдшнепа на утренней тяге;

– охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току.

Запрещается добыча серых гусей, самок уток, тетерева, глухаря, болотно-луговой, полевой и степной дичи, лысухи, рябчика, камышницы. Разрешается добыча серой вороны и волка в случае, если они указана в соответствующих разрешениях. При охоте с подсадной уткой из укрытия допускается применение чучел. С одной подсадной уткой могут осуществлять охоту не более двух человек.

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