ЦРОПФ «Гагарин» отметил День космонавтики спортивными рекордами

В минувшую субботу в ЦРОФП "Гагарин" состоялся "Бёрпи-марафон", посвящённый Дню космонавтики. Уже на подходе к стадиону "Труд" можно было заметить руководителя центра Юрия Ситникова, который начал выполнять упражнение раньше всех, ведь ему предстояло прыгнуть запланированные 2018 бёрпи. Юрий дал нам интервью, не отрываясь от процесса. По его словам всем, кто участвовал в марафоне и прыгнул заявленное количество раз, а это 300, 500, 700, 1000 и 2018 бёрпи, получат на память браслеты, на которых будет отмечено время исполнения. Так, чтобы прыгнуть 2018 раз, идейному вдохновителю мероприятия понадобилось 3 часа 52 минуты. Пока мы общались с Юрием, он успел прыгнуть 50 раз, так что в такой результат достаточно легко поверить! Причём изначально ставил для себя планку в 4 часа и, как видим, уложился!

Между тем, как написал Юрий в группе ЦРОФП "Гагарин" vkontakte, после сего подвига он проспал 12 часов и весь следующий день восполнял потраченные силы с помощью еды, которую заботливо приготовила жена.

Среди участников марафона было немало и девушек. Оксана Двойникова рассказала нам, что испытывает себя уже второй раз, в первый заход удалось выполнить 700 бёрпи. На вопрос зачем ей это всё надо, Оксана ответила, что это, прежде всего, проверка себя на прочность, возможность провести выходной день активно.

Не могли не заметить в толпе прыгающих бёрпи Алексея Шкурина, работающего поваром в одном из заведений города. Мы спросили Алексея, не мешают ли, ставшие уже регулярными, занятия многофункциональным многоборьем работе? Ведь здесь, иной раз, приходится иметь дело и со штангами, гирями. Алексей признал, что иногда бывает сложно физически после тяжёлой тренировки, но результаты, которых он добился почти за 3 месяца, стоят того.

По словам Алексея, "Бёрпи-марафон" - это его "домашнее задание", ведь себе он поставил планку сразу в 1000 бёрпи. Это способ узнать, на что ты способен, какой ты на самом деле.

ЦРОФП "Гагарин" традиционно приглашает всех желающих принять участие в следующем мероприятии "Рекорд победы", которое состоится 9 мая на стадионе "Труд".

Фото Юлии Малиновой

Александра Лебедева