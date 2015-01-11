В рамках заседания Попечительского совета Челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки Группа ЧТПЗ и администрация Озерского городского округа заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты.

Документ подписали руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова и заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге в присутствии Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, акционера компании Андрея Комарова и главы Озерского городского округа Евгения Щербакова.

Соглашение предусматривает сотрудничество по вопросам организации мероприятий на территории Озерска в рамках благотворительной программы «Росток». В течение 2018 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ планируется провести комплекс социально-культурных мероприятий: празднование Дня славянской письменности и культуры, организовать работу Центра духовно-творческого развития при Храме Покрова Пресвятой Богородицы, масштабный образовательный проект «Территория добра и детства» и Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», а также паломнические экскурсии для детей Озерска. Кроме того, для творческой и активной молодежи округа планируется учредить гранты в области культуры, искусства и образования.

— Группа ЧТПЗ придает особое значение вопросам становления и воспитания подрастающего поколения. Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества компании с администрацией Озерского городского округа, нацеленного на духовно-культурное развитие детей и молодежи, — комментирует руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.

С 2017 года Группа ЧТПЗ реализует благотворительную программу «Росток», нацеленную на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формирование важнейших качеств личности.

Информация пресс-службы Группы ЧТПЗ.

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