Челябинский суд взыскал с государства два миллиона в пользу перепутанных в роддоме женщин

Согласно решению суда женщины, которых 31 год назад перепутали в роддоме, получат с министерства финансов РФ по миллиону рублей.
Как сообщила «ФедералПресс» консультант райсуда Наталья Прохорова, иски Тугановой и Рамазановой удовлетворены частично.
Решение, однако, еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано представителями государства.
Как сообщал «ФедералПресс», Люция и Екатерина в начале 1987 года родились в Челябинске. Врачи перепутали детей, в итоге Люция, кровная дочь Зои Тугановой, воспитывалась настоящими родителями Екатерины, и наоборот. Когда подмена вскрылась, Зоя Туганова, воспитавшая чужую дочь, обратилась в суд с иском к государству и в 2017 году добилась компенсации морального вреда в один миллион рублей.
В марте 2018 года ее настоящая и приемная дочери последовали примеру матери. Изначально Екатерина и Люция заявляли исковые требования по 10 миллионов рублей каждая, однако суд снизил их требования в 10 раз.
Пока неизвестно, будет ли федеральный минфин обжаловать решение суда.
http://fedpress.ru
Ключевые теги: Суд, перепутали в роддоме, компенсация.
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