В Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области состоится «горячая линия» по теме «Декларирование доходов граждан, полученных в 2017 году».
На вопросы налогоплательщиков ответит заместитель начальника Инспекции Домашних Наталья Валерьевна.
«Горячая линия» состоится 19 апреля 2018 года с 16.00 до 17.00 по телефону: 8(35151) 4-03-00.
Ключевые теги: Декларация о доходах, горячая линия.
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