В Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области состоится «горячая линия» по теме «Декларирование доходов граждан, полученных в 2017 году».

На вопросы налогоплательщиков ответит заместитель начальника Инспекции Домашних Наталья Валерьевна.

«Горячая линия» состоится 19 апреля 2018 года с 16.00 до 17.00 по телефону: 8(35151) 4-03-00.