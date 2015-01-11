В Челябинской области от укусов клещей пострадали 13 человек

На Южном Урале активизировались членистоногие. С начала сезона к медикам с укусами клещей уже обратилось 13 человек, в том числе пятеро детей.

Как передает региональный Роспотребнадзор, нападения клещей были зафиксированы в Коркино, Еманжелинске, Еткуле, Копейске, Каслях, Магнитогорске, Варне, Кунашаке и Челябинске. Из-за поздней весны противоклещевая обработка территорий в регионе еще не проводилась.

Отметим, что с 1 марта в Челябинской области началась массовая вакцинация населения. На сегодняшний день прививку поставили уже более 30 000 южноуральцев, в том числе 17 тысяч детей. Специалисты советуют соблюдать осторожность при посещении лесной зоны, а при укусе клеща сразу обращаться в медицинское учреждение.

Добавим, что из-за высокой активности членистоногих, главный санитарный врач региона дал распоряжение не допускать непривитых граждан до субботников, чтобы снизить риск заражения.

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