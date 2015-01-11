Информация от УСЗН администрации ОГО

Отделение дневного пребывания приглашает граждан пожилого возраста и инвалидов для отдыха, оздоровления и реабилитации продолжительностью 15 рабочих дней с предоставлением различных социальных и медицинских услуг.
Отдыхающим предоставляется бесплатное питание.
Графики заездов с 22.05.18– 09.06.18;
15.06.18–05.07.18;
22.05.18–09.06.18
15.06.18–05.07.18
09.07.18 – 27.07.18
01.08.18–21.08.18
24.09.18–12.10.18
По всем вопросам обращаться по тел. 2 - 45 – 29,
По адресу: ул. Космонавтов, д. 1 А, каб. 214.
Ключевые теги: УСЗН, отдых и реабилитация.
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