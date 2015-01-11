Информация от УСЗН администрации ОГО

Отделение дневного пребывания приглашает граждан пожилого возраста и инвалидов для отдыха, оздоровления и реабилитации продолжительностью 15 рабочих дней с предоставлением различных социальных и медицинских услуг.

Отдыхающим предоставляется бесплатное питание.

Графики заездов с 22.05.18– 09.06.18;

15.06.18–05.07.18;

22.05.18–09.06.18

15.06.18–05.07.18

09.07.18 – 27.07.18

01.08.18–21.08.18

24.09.18–12.10.18

По всем вопросам обращаться по тел. 2 - 45 – 29,

По адресу: ул. Космонавтов, д. 1 А, каб. 214.