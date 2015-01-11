Национальный парк «Таганай» вошел в биосферный резерват ЮНЕСКО

«Таганай» будет выступать одним из ядер будущего биосферного резервата, в который войдут четыре района и семь особо охраняемых территорий природы федерального и регионального значения.

«Таганай» будет выступать одним из ядер будущего биосферного резервата, в который войдут четыре района и семь особо охраняемых территорий природы федерального и регионального значения: Аршинский заказник, памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры» и «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», а также «Луковая поляна».

Отметим, что это будет первый на Южном Урале природный резерват. Как уточнил директор нацпарка Алексей Яковлев, это не только международный статус и позитивная тема в экологической повестке региона, но и хороший инструмент для сохранения природы. Кроме того, это даст толчок к развитию эко-туризма.

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