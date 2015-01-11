Любители хоккея подвели итоги сезона

В сезоне 2017-2018 года в первенстве Озерского городского округа по хоккею с шайбой среди любителей принимали участие девять команд. Итоги сезона порадовали как организаторов, так и самих участников первенства.

В ходе торжественного подведения итогов председатель озерской федерации хоккея Алексей Лучников отметил, что главное достижение этого года – возрождение федерации озерского хоккея:

– В этом году впервые в первенстве приняли участие большое количество команд: «Восход», «Горожане» (органы местного самоуправления), «Сигнал-1» и «Сигнал -2» (пожарная часть), «Юность», «Камета» (ФГУП «ПО «Маяк»), «Любитель-1», «Любитель-2», секция хоккея ДЮСШ. Любители этого вида спорта не просто вышли на лёд, но и получили возможность качественно потренироваться и посоревноваться между собой. Озерский хоккей вышел на новый уровень развития, надеемся, что в следующем сезоне у нас будут новые перспективы. Успехи нашей профессиональной команды «Гранит» стали локомотивом для любительского хоккея.

Следует отметить, что в этом году в первенстве принимала участие команда органов местного самоуправления «Горожане», которая показала хороший уровень игры, и по итогам сезона заняла второе место в дивизионе «Мастер». Кроме того, была организована вторая подгруппа для начинающих игроков, которые также могли побороться между собой за лидирующие позиции, соответственно и во второй подгруппе по итогам сезона были определены призовые места.

В ходе награждения, помимо призовых мест, были отмечены все команды, и многие игроки по номинациям («Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Лучший нападающий» и т.д.), всем участникам вручались грамоты, кубки и медали.

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