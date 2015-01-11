Его нет с нами, но спасибо, что он был

Сегодня в честь одного из легендарных директоров химического комбината «Маяк» Николая Анатольевича Семенова состоялось открытие мемориальной доски на административном здании предприятия.

Торжественная церемония была приурочена к 100-летию со дня рождения выдающегося деятеля советской промышленности (21.04.1918). В ней приняли участие сотрудники и ветераны «ФГУП «ПО «Маяк», представители органов местного самоуправления и общественности. Особое внимание было уделено родственникам Н.А. Семенова, которые пришли почтить память своего отца, деда и прадеда.

Первым отдал дань уважения своему предшественнику генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что Николай Анатольевич Семенов всю свою жизнь без остатка отдал Родине, а именно - созданию ее ядерного щита:

- На химкомбинате он прошел путь от инженера-электрика до генерального директора, награжден звездой Героя социалистического труда и несколькими премиями – Ленинской, Сталинской, Государственной. В 1971 году был назначен на должность 1-го заместителя министра среднего машиностроения СССР.

На всех ступенях служебной лестницы Николай Анатольевич проявлял чудеса серьезного и последовательного отношения к своему делу. Был образцом поведения в быту и личной жизни. Мы гордимся им и считаем, что лучшей памятью этому уважаемому руководителю служит сам «Маяк», который сейчас проходит эпоху ренессанса.

Наше поколение перенимает все лучшее, что было заложено Николаем Анатольевичем и его героическим поколением, мы продолжаем уверено держать знамя управления предприятием в своих руках. Давайте будем вечно помнить его. Спасибо, что он был.

Михаил Похлебаев вручил дочери Н.А. Семенова – Ольге Улановой юбилейную медаль, выпущенную к 70-летию ФГУП «ПО «Маяк», и выразил личное уважение к ее отцу, умевшему, несмотря на всю занятость на производстве, оставаться любящим главой семейства.

С приветствием к собравшимся также обратился заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге:

- Мы с большой благодарностью вспоминаем человека, который всю свою жизнь положил на алтарь служения химкомбинату и многое сделал для развития города, в том числе для образования подрастающего поколения.

Своими воспоминаниями о Н.А. Семенове поделился ветеран ФГУП «ПО «Маяк» Юрий Носач, который на заре своей трудовой деятельности несколько раз общался с Н.А. Семеновым – директором химкомбината – по различным производственным вопросам:

- У меня осталось очень сильное впечатление от этой талантливой личности: он умел управлять и техническим процессом, и людьми. Он никогда не повышал голос на подчиненных, говорил тихо и уверенно - и так, что не выполнить его поручение было невозможно.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено ветерану ФГУП «ПО «Маяк» Николаю Бурдакову и правнуку легендарного директора Николаю Карину.

Под звуки военного духового оркестр благодарные озерчане возложили цветы к мемориальной доске.

Пришедшие на торжественную церемонию ветераны продолжили общение в информационном центре ФГУП «ПО «Маяк», где смогли еще и еще раз вспомнить время работы на предприятии под руководством Н.А. Семенова.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru