Южноуральский министр образования лично наградит улучшивших успеваемость школьников

Южноуральских школьников призывают учиться лучше. Чтобы замотивировать учеников на сплошные «четыре» и «пять», в регионе запустили акцию «Отличный дневник».

Суть ее в том, что школьникам, получившим «тройку» в предыдущей четверти, нужно исправить ее на положительную оценку в этой. Предмет роли не играет. Затем нужно зафиксировать такие изменения в специальном бланке, закрепить подписью директора и печатью школы, и отправить в редакцию газеты «Комосомольская правда», которая является организатором акции. Каждый взрослый понимает: хорошее образование — залог успешного будущего, поэтому учителя и родители не устают вам напоминать, что нужно учить уроки и зарабатывать хорошие оценки.

"Челябинская область рассчитывает на вас — тех, кто через несколько лет придет работать на наши современные предприятия, будет строить дороги и жилье, заниматься сельским хозяйством, лечить и преподавать. Поэтому ваши хорошие оценки сегодня — это наше общее будущее и уверенность в завтрашнем дне. Для победы вам нужно хорошо учиться и исправить все плохие оценки. При этом полученные знания — вне зависимости от того, победите вы или нет, останутся с вами на всю жизнь. А это самое главное." — обратился к потенциальным участникам министр образования и науки региона Александр Кузнецов. 35 счастливчиков, исправивших оценки, пригласят на встречу с министром. Он вручит школьникам грамоты и оставит пожелание в дневниках, которые будут использоваться в следующем учебном году.

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