Космос становится ближе… к Озерску

Три дня в Озерске длился завершающий этап проекта «Легенды космоса» реализованного клубом «Парсек», которым много лет руководит Владислав Петрович ШУМКОВ. Проект стал возможен благодаря поддержке ФГУП «ПО «Маяк».

В рамках этого проекта город посетили Заслуженный испытатель космической техники, водитель лунохода, доктор технических наук, профессор, генерал-майор в отставке Вячеслав Георгиевич ДОВГАНЬ; вице-президент по связям с региональными и местными организациями космонавтики, ответственный секретарь Федерации космонавтики РФ Вячеслав Васильевич БАРДЁНКОВ; космонавт-испытатель СССР, Заслуженный лётчик-испытатель РФ Урал Назибович СУЛТАНОВ; профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Михайлович ЛИПУНОВ; доцент кафедры авиационных двигателей ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» Сергей Иванович КАМЕНЕВ и исполнительный директор Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики РФ Сергей Иванович ПЛЮХОВ.

Первая встреча с озерчанами прошла 11 апреля во Дворце творчества детей и молодежи. Знакомство космические гости начали с выставочного зала, по которому их провела заведующая отделом декоративно-прикладного творчества ДТДиМ Наталья Александровна КОЧУТИНА, затем их ждала экспозиция работ воспитанников судомодельного объединения Станции юных техников, подготовленная к Дню космонавтики. Надо отметить, что экспонаты сразу же произвели неизгладимое впечатление. Затем гостей ждал малый зал ДТДиМ и ответы на вопросы горожан. Немало вопросов было и о «Буране», и о луноходе, и об участии ФГУП «ПО «Маяк» в космических программах. Были и неожиданные встречи прямо в зале.

На второй день, 12 апреля, гости общались со школьниками в большом зале ДТДиМ. После праздничной церемонии открытия и вручения грамот организаторам проекта были отмечены памятными подарками и юные астрономы Дмитрий Савинов, Вера Горелкина, воспитанники астрономического клуба «Парсек» за их далеко не детские открытия.

Затем состоялась пресс-конференция со зрителями. Вновь вопросы были самыми неожиданными, а возраст вопрошающих – самым разным.

И, конечно же, какой День космонавтики без ракеты? Руководители авиамодельного объединения Станции юных техников Виктор Львович и Марина Алексеевна ДУМЕНЕК осуществили запуск ракеты по всем правилам и, как говорится, с соблюдением всех законов жанра.

Затем представителей СМИ ждала уже профессиональная пресс-конференция. Конечно же, было интересно узнать мнение гостей об озерских школьниках.

На третий день гости посетили городскую Станцию юных техников, где в качестве гида выступил руководитель судомодельного объединения, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», первый в Озерске академик Международной академии дополнительного образования Александр Степанович ЛУГОВОЙ. Сказать, что экспозиция моделей гостей потрясла – это не сказать ничего...

Система дополнительного образования Озерска пережила страшные для образования 1990-е годы. В текущем учебном году Станция юных техников Озерска отметила полувековой юбилей. Энтузиасты своего дела сохранили уникальное образовательное учреждение. Очень хочется надеяться, что и теперь его не коснутся столь модные, но убийственные понятия, как «оптимизация» и «реорганизация».

Подробности в видеосюжете.