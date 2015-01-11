Юниорская сборная России потерпела поражение от Финляндии на домашнем ЧМ

Юниорская сборная России уступила команде Финляндии со счетом 4:5 (2:2, 1:2, 2:0) в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею, который состоялся в Челябинске 22 апреля.
До этого российские хоккеисты выиграли два матча из двух.
Голами в составе российской команды отметились Александр Жабреев (06:09), Кирилл Марченко (06:09, 5x4), Иван Морозов (35:54, 5x4) и Павел Дорофеев (36:55). У финнов отличились Никлас Нордгрен (04:52, 52:55), Кристиан Танус (11:29), Сампо Ранта (39:51, 5x4) и Пеэтро Сеппяля (47:20).
Добавим, сборная США в Магнитогорске сегодня проиграла команде Швеции со счетом 1:3.
На юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют 10 сборных. Финал и игра за третье место пройдут 29 апреля в южноуральской столице.
https://dostup1.ru
Ключевые теги: ЧМ по хоккею, юниоры, Челябинская область.
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