На новой набережной в Челябинске появятся ларьки, как в Дубае, и велосипедные дорожки, как в московском парке

Ларьки, как в тематических парках Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), и велосипедные зоны, как в московском парке Горького, зеленое ограждение появятся на новой гранитной набережной Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.

«Мы хотим создать комфортную благоустроенную пешеходную инфраструктуру — дополнительную точку притяжения для жителей и гостей Челябинска, где можно будет проводить время с семьёй, детьми на свежем воздухе», — сообщил на пресс-конференции 19 апреля инвестор, руководитель группы проектных активов «РВМ Капитал» Алексей Павлюк.

Набережная будет возводиться по трем разным проектам, но в едином стиле.

Набережная в рамках проекта «РВМ Капитал» начинается от моста на улице Кирова (около краеведческого музея) и заканчивается зоной стыковки с будущим конгресс-холлом — на сегодня это остров с бурелом. В периметр проекта также входит Сквер искусств. Под него уже демонтируют конструкции, которые по большей части являются незаконными.

По словам Павлюка, расположенный на этой территории объект культурного наследия — Дом Колбина — будет реконструирован и реставрирован в соответствии со всеми требования федерального законодательства. В нем разместится один из музеев. На набережной с гранитной облицовкой планируют сделать велодорожки, которые зимой переоборудуют в каток.

«Идея успешно используется в парке Горького в Москве», — пояснил Алексей Павлюк. На набережной установят необычные нестационарные торговые пункты питания — ларьки, как в Дубае. В качестве примера взяли тематические парки на выезде из города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты).

«Это не киоски, а стилизованные вагончики из дерева и стекла. Они не являются объектами капстроительства и их легко передвинуть, меняя пространство», — пояснил представитель инвестора.

По его словам, также на набережной будет создана сеть общественных пространств — различные лавочки и прочая инфраструктура, но не в привычном формате (две железные конструкции, на которые набили доски и на которых спят некоторые личности). Вся территория будет оборудована точками Wi-Fi. В планах организовать детский центр.

«Мы понимаем: чтобы родители могли наслаждаться здесь свободным временем, им нужно куда-то пристроить ребёнка. Мы планируем, что детская инфраструктура станет дополнительной точкой притяжения для семей города», — добавил Павлюк.

На новой набережной не будет заборов. «Будет только парапет, который отделит пешеходную и велосипедную зоны набережной от реки. Для выделения зон будут использовать кустарники и деревья», — уточнил представитель инвестора.

Как рассказал директор хозяйственного партнерства «Конгрес-холл» Виталий Передерий, логичным продолжением набережной, которой займется «РВМ капитал», будет набережная у конгресс-холла. Она будет проходить от начала острова до транспортной развязки (сейчас забора) на правом берегу (по течению реки).

На левом берегу — от улицы Береговой до забора. Здание конгресс-холла расположится на двух берегах реки Миасс: на левом его высота будет 170 метров высотой, на правом — 85 метров. Оно 215 метров шириной, 75 метров в глубину.

Две части конгресс-холла соединит мост длиной 88 метров, на котором появится конгресс-зал (4,2 тысячи квадратных метров, 3,5 тысячи посадочных мест). И на правой, и на левой башнях предусмотрены большие закрытые пространства для организации массовых мероприятий. В здании будут офисные помещения, апартаменты, гостиницы.

На территории у конгресс-холла будет проведено комплексное благоустройство — озеленение, парковочное пространство, хорошая тротуарная сеть. Перед зданием конгресс-холла — пешеходная зона — площадь, на которой будут организовывать массовые мероприятия. За третью составляющую часть единой набережной будет отвечать город. Планируется создать единую пешеходную зону от Кировки до третьей очереди автомобильной развязки. На этом участке будет подземный пешеходный переход, который выйдет к Краеведческому музею и к набережной, рассказала официальный представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова.

Кроме того, у города есть планы по развитию территории за конгресс-холлом — по набережной от дорожной развязки до завода оргстекла и противоположного берега.

«Обсуждаем наше участие и в этом проекте, — поделился планами Алексей Павлюк. Важно, обеспечить единое смысловое наполнение и архитектурное решение на обоих берегах в рамках всей пешеходной зоны. И чтобы не было ощущения, что после нашего частного проекта и конгресс-холла вы попали в “бедную страну”».

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