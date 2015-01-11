Праздник детям

Пасха – праздник не одного дня. На протяжении сорока дней христиане всего мира приветствуют друг друга радостными словами: «Христос Воскресе!».

В эти дни особо принято посещать людей, находящихся в непростых жизненных ситуациях. Именно поэтому один из первых адресов в списке таких посещаемых озёрский «Дом-интернат для детей с дефектами физического и умственного развития».

В этом доме работает удивительный, радушный коллектив, с любовью и участием заботящийся о ребятишках, требующих немалого внимания. Традиционно в дни великих православных праздников их подопечных посещают сотрудники и воспитанники Духовно-просветительского центра «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска.

Вот и на этот раз детям был устроен настоящий праздник: ведь не только игры и подарки, но даже простое внимание и участие бывает важно для человека, с раннего детства находящегося в болезни.

Ребята очень ждут встреч с «Первоцветовцами», для них подобное общение – всегда радость и праздник.

Александр Волынцев