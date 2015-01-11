Общественный совет принял участие в аттестационной комиссии озерской полиции

Общественный совет при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области является совещательным органом и образован в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, а также общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, профессиональных объединений предпринимателей и решения наиболее важных вопросов деятельности озерского управления полиции.

В соответствии с Указом Президента от 23 мая 2011 г. № 668 «Об Общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» и ведомственных приказов МВД России общественники имеют право принимать участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей сотрудников органов внутренних дел.

18 апреля председатель озерского Общественного совета Анна Романова приняла участие в работе очередной аттестационной комиссии под председательством заместителя начальника Управления полковника внутренней службы Олега Шиленко.

В этот день комиссия рассмотрела кандидатуры трех сотрудников полиции для выдвижения на вышестоящие должности. Каждый кандидат был всесторонне изучен, дана оценка профессиональным знаниям и навыкам. Членами комиссии принимались во внимание отношение аттестуемых к выполнению своих служебных обязанностей, достигнутые ими результаты в службе и их морально-психологические качества.

Как отметила Анна Валентиновна, каждый кандидат является хорошо подготовленным сотрудником, имеют профессиональные навыки, и может быть рекомендован на вышестоящие должности.

После проведения личной беседы с каждым аттестуемым члены аттестационной комиссии приняли соответствующие решения.