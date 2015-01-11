«Некоммерческие организации: от идеи к действию»

Под таким названием 21 апреля, в День местного самоуправления, Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городского округа провели III Общественный форум, на котором основное внимание было уделено практической стороне: как выжить НКО в новых условиях.

В этом году ставшая традиционной встреча активных граждан состоялась в ДК «Строитель», где на одной площадке собрались порядка 180 человек.

Форум был нацелен на развитие гражданского общества и призван выполнить ряд задач, в том числе - выявить состояние общественных объединений; создать условия для обмена опытом по эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления и бизнесом; разработать предложения по развитию активности населения в решении важнейших социально значимых вопросов и создания положительного социального фона в Озерском городском округе.

Открывая Форум, председатель Собрания депутатов Олег Костиков отметил, что добровольцы, готовые работать на благо других, были, есть и будут в нашем обществе всегда и очень важно поддержать их в современных условиях. Как руководитель Форума, он обратился к присутствующим со словами напутствия:

- Пока вы есть, жизнь в Озерском городском округе будет комфортной и интересной. Но сегодня нам надо переформатировать вашу деятельность под новые реалии, для этого уже третий год подряд мы проводим Общественные форумы, каждый раз выбирая новую тему. На площадку-2018 мы пригласили специалистов, чтобы подсказать некоммерческим организациям новые места приложения сил и новые методики. Надеюсь, работа Форума получится плодотворной.

Программа Форума включала пленарное заседания и работу двух секций: «Социальное проектирование: фандрайзинг – способы привлечения средств» (Н.И. Завьялова, г. Челябинск) и «Волонтеры Южного Урала» (А.В. Носков, г. Челябинск).

Участники Форума проявили большой интерес к предложенной повестке, обсудили с приглашенными экспертами не только теоретические аспекты, но и практическую сторону вопроса: как решить волнующие их проблемы с учетом специфики закрытой территории.

Наиболее массовой оказалась молодежная аудитория, увлеченная волонтерским движением, которое, по оценке А.В. Носкова, в Озерском городском округе представлено достаточно сильной командой. Как ее расширить и укрепить – об этом шел разговор на примере добровольчества, развивающегося на Южном Урале.

Другая группа участников Форума (под руководством Н.И. Завьяловой) узнала много нового о фандрайзинге – суть этого понятия (виды, источники, технология и т.д.) была раскрыта лектором с помощью видеопрезентации, которая послужила хорошим подспорьем всем присутствующим и касалась самого живого: практически каждая организация нуждается в постоянном притоке ресурсов. Одним необходимы средства и волонтеры для благотворительных целей, другим – финансовые вливания для уверенного старта своего бизнеса. В Озерском городском округе, как и по всей стране, фандрайзинг становится все более востребованными, учитывая сдержанный характер местного бюджета.

Завершился Форум принятием резолюции, в которую были включены по предложению его участников рекомендации органам местного самоуправления, предпринимательскому сообществу, некоммерческим объединениям. Общая часть рабочего документа отражает актуальность развития социально ориентированных объединений в Озерском городском округе:

«Мы, участники III Общественного форума Озерского городского округа «НКО: от идеи – к действию!», уверены в том, что решение актуальных социально-экономических проблем нашей территории возможно лишь при консолидации усилий всех заинтересованных сторон: органов местного самоуправления, бизнеса и гражданского общества. Отмечаем положительные результаты совместной деятельности по развитию гражданского общества в Озерском городском округе: развивается государственная и муниципальная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, растет активность и компетентность представителей общественных организаций, повышается эффективность социальных проектов. Считаем, что дальнейшее развитие Озерского городского округа невозможно без развития социально ориентированных некоммерческих организаций, сотрудничества органов местного самоуправления с третьим сектором и бизнесом, внедрения и применения механизмов общественного контроля, гражданского воспитания жителей территории и сохранения лучших традиций на территории городского округа».

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35664/