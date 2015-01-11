Клещи начали свою охоту!

Как сообщают многие информационные агентства со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора, в этом году клещи уже покусали свыше ста южноуральцев.
По данным медиков, нападение клещей отмечено в 26 муниципальных образованиях региона. Поэтому на Южном Урале продолжается массовая иммунизация населения. Против клещевого энцефалита на данный момент привились 54 тыс. южноуральцев. За счёт областного бюджета вакцинируются дети трёх и четырёх лет, а также ревакцинируются дошкольники и второклассники. Иммунизация школьников и детей групп риска организована из средств муниципальных бюджетов.
Отметим, что во многих территориях, в том числе и Озёрском городском округе, начались субботники. Согласно предписанию главного государственного санитарного врача по Челябинской области к уборке допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита граждане.
Между тем, по словам врача-дезинфектолога озёрского «Дезцентра», кандидата медицинских наук Дмитрия Георгиевича Смирнова, специфическая профилактика (вакцинация населения) возможна только в отношении КВЭ(клещевого вирусного энцефалита), от других клещевых инфекций вакцина до сих пор не разработана. Следует отметить, что в последнее время значительно увеличилось количество микст-инфекций, т.е. когда в одном клеще присутствуют возбудители сразу нескольких заболеваний, например, КВЭ, ИКБ (иксодового клещевого боррелиоза), анаплазмоз и эрлихиоз. Это создает дополнительные риски здоровью человека.
Неспецифическая профилактика КВЭ, ИКБ и других заболеваний включает в себя проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территорий с использованием специальных инсектицидных препаратов, применение средств индивидуальной защиты, репеллентов и т.п.
Акарицидная обработка территорий является составной частью комплекса мероприятий, объединенных понятием «Дезинфекционная деятельность» или «Дезинфектология», включающих в себя обработку от патогенных микробов, клещей и других насекомых, а также от мышевидных грызунов. Последние имеют самое непосредственное отношение к переносу клещей на местности.
В этом году от кровососущих будут обработаны все парки и скверы Озёрска, территории детских образовательных учреждений, баз отдыха, детские оздоровительные лагеря, кладбища, участки зелёной растительности в черте города и периметры предприятий, оставивших соответствующие заявки. Также Дезцентр планирует выезд своих специалистов на «Дальнюю дачу» и в санаторий «Увильды». Единственным препятствием всему этому является нынешняя поистине непредсказуемая апрельская погода. Ведь чтобы обработать территории ОГО, необходимо установление тёплой погоды со стабильным температурным режимом выше 0 градусов.
Как сообщила нашему сайту Заведующая Вирусологической лабораторией, врач-вирусолог высшей категории Эвелина Викторовна Павлова, количество исследованных клещей в 2018 году: 6 штук
Обнаружено возбудителей:
кДНК вируса клещевого энцефалита 0
кДНК возбудителя клещевого боррелиоза 0
кДНК возбудителя моноцитарного эрлихиоза 0
ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза 0
В 2017 году, картина по ОГО была следующая:
количество исследованных клещей: 594 штуки
Обнаружено возбудителей:
кДНК вируса клещевого энцефалита 0,83%
кДНК возбудителя клещевого боррелиоза 28,47
кДНК возбудителя моноцитарного эрлихиоза 2,17
ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза 0,5
Будьте осторожны и внимательны!
Александра Лебедева