Клещи начали свою охоту!

Как сообщают многие информационные агентства со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора, в этом году клещи уже покусали свыше ста южноуральцев.

По данным медиков, нападение клещей отмечено в 26 муниципальных образованиях региона. Поэтому на Южном Урале продолжается массовая иммунизация населения. Против клещевого энцефалита на данный момент привились 54 тыс. южноуральцев. За счёт областного бюджета вакцинируются дети трёх и четырёх лет, а также ревакцинируются дошкольники и второклассники. Иммунизация школьников и детей групп риска организована из средств муниципальных бюджетов.

Отметим, что во многих территориях, в том числе и Озёрском городском округе, начались субботники. Согласно предписанию главного государственного санитарного врача по Челябинской области к уборке допускаются только привитые против клещевого вирусного энцефалита граждане.

Между тем, по словам врача-дезинфектолога озёрского «Дезцентра», кандидата медицинских наук Дмитрия Георгиевича Смирнова, специфическая профилактика (вакцинация населения) возможна только в отношении КВЭ(клещевого вирусного энцефалита), от других клещевых инфекций вакцина до сих пор не разработана. Следует отметить, что в последнее время значительно увеличилось количество микст-инфекций, т.е. когда в одном клеще присутствуют возбудители сразу нескольких заболеваний, например, КВЭ, ИКБ (иксодового клещевого боррелиоза), анаплазмоз и эрлихиоз. Это создает дополнительные риски здоровью человека.

Неспецифическая профилактика КВЭ, ИКБ и других заболеваний включает в себя проведение противоклещевых (акарицидных) обработок территорий с использованием специальных инсектицидных препаратов, применение средств индивидуальной защиты, репеллентов и т.п.

Акарицидная обработка территорий является составной частью комплекса мероприятий, объединенных понятием «Дезинфекционная деятельность» или «Дезинфектология», включающих в себя обработку от патогенных микробов, клещей и других насекомых, а также от мышевидных грызунов. Последние имеют самое непосредственное отношение к переносу клещей на местности.

В этом году от кровососущих будут обработаны все парки и скверы Озёрска, территории детских образовательных учреждений, баз отдыха, детские оздоровительные лагеря, кладбища, участки зелёной растительности в черте города и периметры предприятий, оставивших соответствующие заявки. Также Дезцентр планирует выезд своих специалистов на «Дальнюю дачу» и в санаторий «Увильды». Единственным препятствием всему этому является нынешняя поистине непредсказуемая апрельская погода. Ведь чтобы обработать территории ОГО, необходимо установление тёплой погоды со стабильным температурным режимом выше 0 градусов.

Как сообщила нашему сайту Заведующая Вирусологической лабораторией, врач-вирусолог высшей категории Эвелина Викторовна Павлова, количество исследованных клещей в 2018 году: 6 штук

Обнаружено возбудителей:

кДНК вируса клещевого энцефалита 0

кДНК возбудителя клещевого боррелиоза 0

кДНК возбудителя моноцитарного эрлихиоза 0

ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза 0

В 2017 году, картина по ОГО была следующая:

количество исследованных клещей: 594 штуки

Обнаружено возбудителей:

кДНК вируса клещевого энцефалита 0,83%

кДНК возбудителя клещевого боррелиоза 28,47

кДНК возбудителя моноцитарного эрлихиоза 2,17

ДНК возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза 0,5

Будьте осторожны и внимательны!

Александра Лебедева