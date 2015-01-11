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| Новости » Наука и образование

Может ли олимпиадник сдать ЕГЭ на 100 баллов

Российские студенты - программисты стали победителями Международной олимпиады по программированию в Пекине. Всего в финале соревновались 140 команд из 51 страны.

Неоспоримый факт: в наших вузах готовят очень сильных математиков и программистов. Но лучшими в международных состязаниях чаще всего выходили ребята из Физтеха и Университета ИТМО. МГУ стал победителем впервые. Михаил Ипатов и Владислав Макеев, к слову, выпускники специализированного учебно-научного центра (СУНЦа) МГУ, а Григорий Резников закончил московскую школу 315.

Надо сказать, что только что Россия одержала еще одну серьезная победу - на VII Европейской математической олимпиаде для девушек. Наша сборная заняла первое место в официальном командном зачете: золотыми медалистками стали Диана Гайнутдинова (Казань), Ирина Ланских (Киров), Элина Телешева (Набережные Челны), Изабелла Толокно (Санкт-Петербург).

Корреспонденты "РГ" побывали в школах, где учат Ломоносовых и Ковалевских. Так, Изабелла Толокно готовилась к олимпиаде на уроках математики и занятиях математического кружка при Санкт-Петербургском президентском лицее N 239. Сюда поступают с пятого класса и только по конкурсу, а это 10-12 человек на место. Раньше многие семьи даже специально переезжали в Петербург, чтобы отдать ребенка в 239-й лицей. Сейчас чуть проще: при учебном заведении появился интернат для иногородних ребят.

Изабелла признается: учиться сложно. Но никаких поблажек ученице не делают. В лицее педагоги ставят международным призерам четверки и даже тройки. Учатся тут по особой программе. Методики разрабатывают сами педагоги, которые, кстати, здесь тоже особенные - у многих кандидатские или даже докторские научные степени.

В Казани гимназия N 7, где учится золотая медалистка Диана Гайнутдинова, стоит особняком: это единственная в стране экспериментальная площадка Российской академии образования. С 1-го по 4-й класс проводится мониторинг способностей ребят. "Мы запрещаем делать с детьми домашнюю работу, - говорит директор гимназии Любовь Кочнева. - После 4-го класса по итогам контрольной проверки распределяем учеников по четырем уровням. Первый - самый высокий. Здесь помимо учителя-предметника с детьми работает учитель-тренер. Химия и физика, например, у нас не с 8-го, а с 7-го класса. Причем по математике школьник может обучаться по 1-му уровню, а по истории и литературе - по 4-му.

Гимназия N 26 в Набережных Челнах, где учится Элина Телешева, входит в список лучших 25 школ России с физико-математическим профилем. Директор школы Андрей Сальников говорит, что никаких особенных экспериментальных методик в гимназии нет. Классическая программа с углубленным изучением математики. А вот кировчанка Ирина Ланских учится в физико-математическом лицее, где с пятого класса преподавание тоже идет по углубленным программам. Это не считая факультативных занятий, спецкурсов, кружков, секций. Преподаватель математики Маргарита Прокашева говорит про Ирину: "Умничка и очень трудолюбивая". Важная деталь: почти все лицеисты занимаются в областном центре дополнительного образования одаренных школьников.

Кстати, в последнее время школьные олимпиады и олимпиадники оказались в центре бурной дискуссии. Скажем, некоторые эксперты все чаще говорят о том, что олимпиадники не всегда могут подтвердить свои знания на ЕГЭ и льготы для них при поступлении в вузы необходимо пересмотреть. Аргументы? Вузы автоматически дают победителям таких состязаний 100 баллов, но на ЕГЭ по этому предмету им достаточно набрать только 75. Получается, что ученик, который не участвовал в олимпиаде, но написал ЕГЭ на 80 или 85 баллов, находится по сравнению с ними в неравном положении?

Звучали и такие тревожные цифры: 40 процентов олимпиадников не могут набрать нужных 75 баллов. Министр образования и науки Ольга Васильева предложила сократить список олимпиад, которые дают льготы в вузах: "Количество олимпиад должно сокращаться. Я думаю, что Всероссийская олимпиада, конечно, идет вне обсуждения, все остальные олимпиады должны быть четко обоснованы".

Однако не все с этим согласны. "Обычно олимпиадники набирают 80-90 баллов, 75 баллов - тоже вполне нормальная история. А 100 - уже вопрос случая, даже самый сильный ученик может потерять 1-2 балла", - считает директор школы 57 Михаил Случ.

Ответственный секретарь приемной комиссии Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Ольга Князева на этот вопрос ответила так: "У нас был олимпиадник, который на ЕГЭ по русскому языку набрал 72 балла из-за того, что не переписал задание, которое сделал на черновике".

Академик РАН, президент химического факультета Валерий Лунин вообще уверен, что самые талантливые студены - это олимпиадники. "Мы в прошлом году зачислили 135 победителей и призеров. На сессии средний балл по химии у них был 4,9, по математическому анализу - 4,52, по русскому языку - 4,3. Победители олимпиады "Ломоносов" получили по итогам сессии по всем предметам выше четверки", - рассказал "РГ" Валерий Лунин.

А ректор МФТИ Николай Кудрявцев убежден: "Олимпиады вводят элемент конкуренции. Университеты любят олимпиадников, так как это самые одаренные дети, и стремятся их к себе притянуть, поэтому льготы здесь вторичны".

https://rg.ru/2018/04/23/mozhet-li-olimpiadnik-sdat-ege-na-100-ballov.html

Ключевые теги: Россия, высшее образование, олимпиады, ЕГЭ.

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