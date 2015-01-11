В Челябинской области 51 семья уже воспользовалась новыми возможностями по маткапиталу

В Челябинской области 51 владелец сертификата на материнский капитал уже получили на свои банковские счета денежные средства на общую сумму 1 миллион 617,4 тысячи рублей.

Всего с начала года подано 65 заявлений на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала.

Принято 55 решений о назначении данной выплаты. В ОПФР по Челябинской области напомнили, что с 2018 года предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте проживания, на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 года.

Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. При подаче заявления о назначении выплаты в течение 6 месяцев с даты рождения ребенка — средства будут выплачены за все прошедшее время с момента рождения ребенка. Если заявление подано спустя 6 месяцев — выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года.

То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2017 года. Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливается на один год, затем семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.

Для удобства семей на сайте Пенсионного фонда России появилась новая опция — семейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского (семейного) капитала. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК».

Далее следует пройти в раздел «Как получить и потратить материнский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить ежемесячную выплату» и после зайти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства. Закон отводит пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и еще десять рабочих дней на перевод средств.

http://uralpress.ru