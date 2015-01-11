Юниорская сборная России по хоккею сыграет с командой США в четвертьфинале

Победа российских хоккеистов в матче со словаками, который завершился в Челябинске со счётом 6:5, гарантировала дальнейший проход.

В первом периоде в ворота россиян прилетело 3 шайбы, однако за три минуты до конца этого отрезка матча ответить соперникам удалось Кириллу Марченко – 3:1.

Во втором периоде наши хоккеисты сравняли счёт, забросив три шайбы, на которые словаки ответили лишь одним точным броском – 4:4. В третьем периоде команды обменялись голами – 5:5

Овертайм не выявил победителя, после чего в серии буллитов сильнее оказалась сборная России. Итог встречи – 6:5.

Шайбами в матче среди российских юниоров отметились Даниил Мисюль, Александр Романов, Руслан Исхаков и Кирилл Марченко, оформивший дубль. Победный буллит реализовал Павел Дорофеев.

Победа позволила сборной пройти в четвертьфинал, где наши хоккеисты встретятся с американцами.

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