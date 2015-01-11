Подарки к юниорскому чемпионату мира по хоккею отлили в Касли

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу Мечел) изготовил партию скульптур к чемпионату мира по хоккею среди юниоров, который проходит в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля 2018 года.

Художественные изделия предназначены в дар известным хоккеистам и именитым гостям чемпионата. В партию вошли шесть видов статуэток на хоккейную тематику. Четыре взяты из обширного заводского ассортимента, который насчитывает порядка 1 200 наименований. Среди этих скульптур особо выделяется забавная фигурка юного вратаря, созданная в 1973 году известным каслинским скульптором Александром Чиркиным. Миниатюра служит трогательным напоминанием о временах небывалого размаха дворового хоккея, который стал стартовой площадкой для нескольких поколений выдающихся российских спортсменов.

Две статуэтки созданы специально к мировому юниорскому чемпионату 2018 года. Каждая из них представляет собой собирательный образ современного хоккеиста в момент игры. Позы спортсменов живые, динамичные и убедительно передают азарт и драматизм спортивной борьбы. Автор «Хоккеиста» высотой 25 см – Ярослав Барков (Санкт-Петербург). «Хоккеиста» высотой 14,5 см вылепила Наталия Муромская (Москва). Оба скульптора давно и плодотворно сотрудничают с Каслинским заводом.

«Для нас большая честь отливать скульптуру для мирового первенства, которое впервые проходит в нашем регионе. Поскольку дома и стены помогают, ждем победы наших ребят. А хоккейную тематику в каслинском литье мы намерены развивать и в дальнейшем», – отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев

Каслинский завод основан в 1746 году. Является признанным лидером на российском рынке художественного и архитектурного литья из чугуна. С 2004 г. входит в состав одной их крупнейших российских горнодобывающих и металлургических компаний – ПАО «Мечел». В заводском ассортименте более 1200 изделий. Продукция предприятия отмечена множеством наград самых престижных отечественных и международных выставок.

https://dostup1.ru/society/Podarki-k-yuniorskomu-chempionatu-mira-po-hokkeyu-otlili-v-Kaslyah_106003.html