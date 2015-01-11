СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 166 происшествий, возбуждено 20 уголовных дел, раскрыто 10.

16 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, совершившего в январе 2018 года кражу аккумуляторной батареи из автомобиля, принадлежавшего пенсионеру, который стоял у дома № 3 по ул. Гагарина в поселке Новогорный. В отношении задержанного по подозрению в совершении данной кражи местного жителя, 1977 года рождения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделением дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск продолжается расследование уголовного дела по ч. 1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

17 апреля сотрудниками отделения дознания в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи 29 марта 2018 года смартфона стоимостью свыше 14500 рублей из квартиры, расположенной по ул. Космонавтов, провели обыск в жилище подозреваемого, 1999 года рождения, в ходе которого был обнаружен и изъят похищенный телефон. Расследование уголовного дела продолжается.

17 апреля в полицию обратился житель Озерска, 1997 года рождения, с заявлением по факту мошенничества. Молодой человек в социальной сети увидел объявление с рекламой пассивного заработка в сети Интернет, в котором предлагалось получение прибыли путем вложения денег в один из интернет-ресурс под большие проценты. Потерпевший в начале года дважды перечислял на данный ресурс по 300 рублей, возвращая потом по 400 рублей, что позволило ему предположить о легальности и надежности данного заработка. В марте молодой человек перечислил на данный ресурс 6000 рублей, однако, по истечению определенного срока, он своих денег обратно уже не получил. В настоящее время идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 20 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 14 выездов.

Было составлено 255 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 29 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 23 протокола;

- за мелкое хулиганство – 30 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 3 профилактических осмотра на выявление взрывчатых веществ.