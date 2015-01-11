В майские праздники озерская полиция будет работать в усиленном режиме

Личный состав подразделений полиции в период подготовки и проведения майских праздников переходит на усиленный режим работы.

Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения мероприятий вместе с сотрудниками полиции будут обеспечивать сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, народные дружинники и частные охранные предприятия.

До начала мероприятий территории, где запланированы мероприятия, будут проверены кинологами со служебными собаками по поиску взрывчатых веществ. Во время мероприятий маршруты патрулирования нарядов полиции будут максимально приближены к местам их проведения. Все первомайские шествия будут также обеспечиваться нарядами полиции.

В период проведения праздничных мероприятий сотрудники полиции совместно с частными охранными предприятиями возьмут под круглосуточную охрану памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории Озерского городского округа.

Заместителя начальника полиции

по охране общественного порядка

Андрей Печенкин