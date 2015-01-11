В майские праздники озерская полиция будет работать в усиленном режиме

Личный состав подразделений полиции в период подготовки и проведения майских праздников переходит на усиленный режим работы.
Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения мероприятий вместе с сотрудниками полиции будут обеспечивать сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, народные дружинники и частные охранные предприятия.
До начала мероприятий территории, где запланированы мероприятия, будут проверены кинологами со служебными собаками по поиску взрывчатых веществ. Во время мероприятий маршруты патрулирования нарядов полиции будут максимально приближены к местам их проведения. Все первомайские шествия будут также обеспечиваться нарядами полиции.
В период проведения праздничных мероприятий сотрудники полиции совместно с частными охранными предприятиями возьмут под круглосуточную охрану памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории Озерского городского округа.
Заместителя начальника полиции
по охране общественного порядка
Андрей Печенкин
Ключевые теги: УМВД, майские праздники, усиленный режим работы.
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