Для аллергиков создали карту пыльцы в Челябинске

Жители Челябинска могут заранее узнать, какие растения, вызывающие аллергию, начали цвести в городе, – в приложении «Яндекс.Погода» появилась карта, которая показывает концентрацию пальцы в воздухе.

По данным сервиса, в Челябинске сезон аллергии уже начинается – в воздухе наблюдается низкая концентрация пыльцы березы. Новая карта работает на данных Aerostate. Приложение учитывает расчеты дисперсионных моделей атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию о ветре и осадках. Узнать прогноз цветения растений можно на неделю вперед. Карта покажет, где ожидается пик цветения.

Кроме того, сервис сможет сообщить о пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, ольхи и орешника, даже если они цыетут в соседних регионах. Приложение будет работать с точностью до районов города.

https://dostup1.ru/society/Dlya-allegrikov-sozdali-kartu-pyltsy-v-Chelyabinske_106035.html