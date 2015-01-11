В Челябинской области – чуть меньше 30 тыс. ветеранов войны

Именные поздравления от губернатора к Дню Победы получат южноуральцы-инвалиды и участники войны, блокадники, узники концлагерей, труженики тыла, а также вдовы солдат.
Всего в Челябинской области проживает чуть меньше 30 тысяч ветеранов войны. Поздравить обещают каждого. Торжественные мероприятия накануне 9 Мая и в сам День победы пройдут во всех районах. Четверо участников Великой Отечественной из Бредов, Аргаяша, Чесмы и Залтоуста получат жилищные сертификаты. Другим ветеранам помогут привести квартиры и дома в порядок. Деньги выделят на ремонт и проведение газа. Субсидии на общую сумму 5 миллионов рублей в 2018 году уже получили 187 человек.
https://www.cheltv.ru/v-chelyabinskoj-oblasti-chut-menshe-30-tys-veteranov-vojny/
Ключевые теги: Ветераны ВОВ, поздравления, помощь, губернатор.
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