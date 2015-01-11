В Озерске осуждены участники перестрелки, в которой пострадал местный авторитет

Озерский городской суд вынес приговор четырем участникам резонансной драки со стрельбой, которая произошла в модном ресторане «ЧкаловПаб» в марте 2017 года. Трое мужчин и женщина признаны виновными в причинении вреда различной степени тяжести здоровью. Суд приговорил их к различным срокам наказания: году и 10 месяцам в колонии общего режима, одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком в один год.

Как ранее сообщал Znak.com, в Озерске в ночь на воскресенье, 12 марта 2017 года, произошли разборки со стрельбой в заведении «ЧкаловПаб». Несколько участников потасовки получили ранения. Инициатором конфликта выступил скандально известный в Озерске предприниматель-похоронщик Сергей Мамонтов, отсидевший за сбыт наркотиков. Мамонтов плюнул в лицо девушке, после чего разгорелась потасовка с криками и киданием стаканов. Через несколько минут в паб приехала группа поддержки со стороны обиженной девушки. Началась драка, в которой Мамонтова повалили на пол и начали пинать ногами. Один из защитников девушки выстрелил в Мамонтова из травматического пистолета, отстрелив ему палец.

Также судом установлено, что женщина-подсудимая нанесла Мамонтову сильный удар в спину молотком.

Спустя две недели после перестрелки в пабе в Озерске была проведена спецоперация силами областного подразделения Росгвардии. Бригада бойцов ОМОН при содействии местных сотрудников правоохранительных органов провела рейд по офисам частных компаний, занимающихся похоронным бизнесом в Озерске, а также по квартирам, в которых проживают лица, которыми заинтересовались областные росгвардейцы.

Позже Мамонтов был задержан по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере.

В приговоре Озерского суда в отношении группы лиц, нанесших телесные повреждения Мамонтову и его приятелю, сказано, что аморальность поведения потерпевшего, явившаяся поводом для совершения преступления, явилась смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

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