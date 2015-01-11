Старый моряк покоряет Европу!

Отличные новости! Спешим поздравить звездного озерского фотохудожника Сергея Москвина сразу с несколькими победами на международном уровне!

По итогам самого крупного в мире конкурса художественной фотографии XXVII Trierenberg Super Circuit (г.Линц, Австрия) команда фотоклуба «Каменный пояс» получила золотую медаль в номинации «Лучший фотоклуб с печатными работами» – уже пятую за 35 лет существования Клуба! Престиж конкурса огромен: жюри выбирает лучшее из 250 000 фотографий, прибывших из 79 стран мира.

В составе уральской команды была и коллекция (шесть фоторабот) озерского фотографа Сергея Москвина. Среди представленных им на конкурс фотографий был и тот самый «Старый моряк» – художественный портрет директора Озерского театра кукол, заслуженного артиста России Борис Макарова! Портрет получил максимально количество акцептов (как и все остальные работы Сергея).

Родилась эта фотография почти случайно, в ноябре 2017 года, в процессе работы над созданием новой фотогалереи театра кукол «Золотой петушок». «Идея отойти от официальной фотографии и поискать немного в другом направлении не входила в план нашей фотосъемки, - рассказывает Сергей, - Я очень благодарен Борису Анатольевичу за то, что он согласился пойти на этот эксперимент».

Для С.Москвина это уже четвертое австрийское золото в составе Клуба «Каменный пояс», и на этот раз оно оказалось в компании с еще одной престижной наградой! Российский клуб "Творческий союз "Фотоискусство" (Creative Union Photoart) завоевал Международный Клубный Кубок EFA 2017! В составе команды – озерский фотограф Сергей Москвин!

Поздравляем от всей души, гордимся, желаем дальнейших побед и пусть слава Озерска гремит по всему миру. А нашему Моряку – большого плавания!

Юлия Клепикова