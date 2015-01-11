Евгений Щербаков: «У озерских предпринимателей должны появиться новые окна возможностей»

В рамках реализации проекта «Ассамблея предпринимателей атомградов» 25 апреля состоялась встреча озерских предпринимателей с руководителем рабочей группы по развитию территорий Фонда социально-экономического развития атомградов Юрием Тебиным.

В работе собрания приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, заместитель главы округа Ольга Уланова, руководители профильных подразделений администрации. На встрече обсуждалась возможность реализации проектов развития местного бизнеса, драйвером которых может являться кооперация с предприятиями Госкорпорации «Росатом», а также привлечение мер государственной поддержки.

Следует отметить, что Юрий Тебин входит в общественный совет ГК «Росатом», что, по его мнению, даёт дополнительные возможности по продвижению инициатив и предложений представителей бизнес-сообщества городов атомной отрасли.

В начале встречи он подчеркнул, что в атомной отрасли всегда уделялось значительное внимание социальной сфере, а в настоящее время перед управлением по работе с регионами ГК «Росатом» стоит задача сделать города отрасли динамично развивающимися:

– Социальных проектов, достаточно успешных, по развитию территорий, например, широко известных «Территория культуры Росатом» или «Школа Росатом» у Госкорпорации много, а системной работы с предпринимательским сообществом на сегодняшней день пока не сложилось. Необходимо поднять это направление на новый уровень. Но для этого требуется сформировать условия взаимодействия бизнеса с базовыми предприятиями атомной отрасли. Также для того, чтобы сложилась система работы необходимо создать объединение предпринимателей, которое будут представлять общественные представители. И если такая форма появится, то уверяю вас, что будет налажен и трёхсторонний диалог между предпринимателями, градообразующим предприятием и органами местного самоуправления.

Юрий Тебин пояснил, что подобный диалог нужен прежде всего для того, чтобы и Госкорпорация, и бизнес могли воспользоваться существующими компетенциями для собственного развития. В качестве примера он привёл взаимодействие с Фондом развития моногородов, в рамках которого есть возможность получить финансовую поддержку не только на развитие социальной инфраструктуры, но и на реализацию бизнес-проектов.

– Я думаю, что в городах атомной отрасли возможности развития через федеральные институты используются не в полной мере, – обратил внимание Юрий Тебин. – Если мы организуем работу так, что голос предпринимательского сообщества будет звучать убедительно, то и вопрос сотрудничества с Госкорпорацией будет решаться намного эффективнее. Самое главное появится основание рассматривать тот или иной вопрос, то или иное обращение, содержащее проработанные предложения и определённое консолидированное мнение предпринимательского сообщества. Поскольку есть вопросы, которые могут быть решены только сообща.

– Подобную встречу мы планировали давно, и главная её цель заключается в том, чтобы данное взаимодействие стало регулярным, – прокомментировал цель встречи глава округа Евгений Щербаков. – Я хотел бы, чтобы у озерских предпринимателей открывались дополнительные окна возможностей и наше бизнес-сообщество не существовало в изоляции относительно Госкорпорации «Росатом». Надеюсь, что в округе нам удастся создать свой общественный совет и установить определённый порядок, который поможет предпринимателям развиваться и через некоторое время в этом направлении будут сделаны конкретные шаги.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/35694/