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| Новости » Городские новости

«Мы стараемся сделать округ привлекательным для людей»

Накануне на своем заседании депутаты Собрания Озерского городского округа приняли отчеты за 2017 руководителей муниципалитета – о деятельности представительного и исполнительного органов власти доложили Олег Костиков и Евгений Щербаков.

В первой половине сессии были приняты решения, касающиеся важнейших сфер - финансовой (одобрена корректировка бюджета), законотворческой (внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов), имущественной (согласована передача в аренду и безвозмездное пользование объектов недвижимого муниципального имущества, внесены изменения в План приватизации).

Также народные избранники утвердили рекомендации по итогам проведения депутатских слушаний по теме «Организация теплоснабжения в Озерском городском округе» и назначили дату и место проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год: обсуждение состоится 17 мая 2018 года (начало в 17:00), в актовом зале Собрания депутатов по адресу: пр. Ленина, 30-а.

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа и учитывая обращение руководства Специального управления ФПС №1 МЧС России, Собрание депутатов посчитало необходимым установить мемориальную доску на фасаде здания по пр. Ленина, 8-б в память об Александре Ивановиче Кокшарове, внесшем значительный вклад в развитие пожарной охраны в Озерском городском округе. Соответствующим решением сохранность и содержание данного объекта возложено на федеральную структуру.

Следуя повестке дня, после небольшого перерыва депутаты приступили к ключевой части сессии - заслушали отчеты главы Озерского городского округа Евгения Щербакова (отчет) и председателя Собрания депутатов Олега Костикова (отчет). Оба докладчика представили итоги работы органов местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Первым слово взял Евгений Щербаков, он сразу обозначил стратегическую задачу, которую ставила и решала администрация округа в 2017 году - создание устойчивой эффективной системы обеспечения жизнедеятельности муниципального образования, и отметил, что достигнуть положительных, зачастую прорывных, результатов удалось благодаря эффективному взаимодействию с депутатским корпусом, федеральными и региональными органами власти, с общественностью и трудовыми коллективами предприятий.

В своем докладе глава округа подробно остановился на наиболее значимых моментах реализации полномочий, определенных Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также наметил планы на текущий период.

- В целом, 2017 год мы завершили с положительными тенденциями социально-экономического развития: объем отгруженной продукции, товаров и услуг крупными и средними организациями увеличился на 7,3%; численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости, сократилась на 23,5%; миграционный прирост населения составил +208 человек; налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 19,8%; номинальная заработная плата возросла на 4,9%, реальная заработная плата - на 2,5%.

Говоря об основных направлениях бюджетной политики, Евгений Щербаков назвал следующие реализованные мероприятия: увеличение заработной платы категориям работников, определенных Указами Президента Российской Федерации до установленного уровня индикативных показателей; исполнение всех социальных обязательств округа; увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет снижения резервов, установленных для Озерского городского округа Губернатором Челябинской области.

- В течение года нам удалось привлечь в бюджет округа более 300 миллионов рублей (начинали - 3 миллиарда 57 миллионов рублей, закончили - 3 миллиарда 379 миллионов рублей). В 2018 году мы на системной основе продолжим работу по привлечению в развитие округа дополнительного финансирования.

Глава округа отметил, что под его руководством достигнут положительный показатель в управлении финансами: бюджет округа в 2017 году исполнен с профицитом в размере 1 миллиона рублей, отчетный финансовый год закончен без просроченной кредиторской задолженности.

Учитывая, что в структуре расходов 2017 года наибольший удельный вес занимали расходы на образование (51,0 %) и социальную политику (17,2%), Евгений Щербаков особенно много внимания уделил именно этим направлениям, добавив к успехам лидеров бюджетного финансирования достижения учреждений культуры и спорта.

Из четких и внушительных цифр, приведенных в ходе выступления, стало очевидно, что администрация уделяла и продолжит уделять повышенное внимание решению таких проблем, как поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, строительство жилья, дорожный ремонт, организация транспортного обслуживания населения, благоустройство, инженерная инфраструктура.

По-прежнему, как и в самом начале своей деятельности на посту руководителя муниципалитета, Евгений Щербаков считает своей повседневной заботой контроль за деятельностью МУПов: в 2017 году количество муниципальных предприятий сократилось с 14 до 12; за отчетный период прибыль от основных видов деятельности получили 7 унитарных предприятий, убытки – 4; в бюджет округа МУПами перечислена часть прибыли за предыдущий год в размере чуть менее 3-х миллионов рублей (средний процент составил 57 против минимально установленного 50).

Завершая свой доклад, глава администрации Евгений Щербаков выразил признательность Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, руководству ФГУП «ПО «Маяк» (лично – генеральному директору Михаилу Похлебаеву), депутатскому корпусу, коллективу администрации округа, руководителям предприятий и учреждений, социальным партнерам за конструктивное взаимодействие, в результате которого Озерский городской округ динамично развивается и становится комфортным для жизни и ведения бизнеса.

Отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 2017 году представил Олег Костиков:

- Прошедший год стал для представительного органа местного самоуправления периодом активной деятельности. Большая работа была проделана в нормативно-правовой сфере: принят ряд важных для будущего Озерского городского округа решений. Кроме того, Собрание депутатов тесно взаимодействовало с администрацией округа в реализации задач по ключевым отраслям жизнедеятельности муниципалитета. Можно также отметить, что в 2017 году большинство депутатов активно трудились в своих избирательных округах, внося значительный вклад в работу по благоустройству, а также развитию общественного сектора Озерска.

Главным событием политической жизни округа в 2017 году Олег Костиков назвал переход к «одноглавой» системе управления муниципалитетом. Также запомнился отчетный период тем, что своего руководителя обрёл еще один орган местного самоуправления, осуществляющий функции внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата Озерского городского округа.

- Одной из отличительных черт нынешнего созыва Собрания депутатов является то, что мы не боимся открыто говорить о тех проблемах, которые волнуют наших избирателей, - остановился на ситуации в здравоохранении и шагах, предпринятых собранием депутатов Олег Костиков. - Проблема остается тревожной и требует планомерных системных усилий. Несмотря на то, что полномочия органов местного самоуправления в этой сфере ограничены, депутаты вместе с администрацией предпринимают все возможное для изменения положения дел. В июле 2017 года под моим председательством состоялось межведомственное совещание по вопросам здравоохранения в Озерском городском округе. В нём приняли участие представители ФМБА России, Госкорпорации «Росатом», ЦМСЧ №71. Одним из положительных результатов стала реализация проекта «Бережливая поликлиника», который стал возможен благодаря активному участию «Росатома» и ФГУП «ПО «Маяк». Уже в этом году состоялось совместное заседание всех депутатских комиссий по проблемам здравоохранения в округе, которое вызвали широкий общественный резонанс. Решения, принятые в ходе мероприятия представительным органом, будут реализованы.

Отчитываясь о деятельности в 2017 году, председатель Собрания депутатов перечислил приоритеты, которые несколько лет назад были определены представительным органом и останутся неизменными: социальная инфраструктура, благоустройство, межмуниципальное сотрудничество.

Особый акцент сделал докладчик на традиционно важном направлении деятельности Собрания депутатов - взаимодействии с общественными объединениями:

- В 2016 году в округе впервые был проведен первый в истории Озерска форума «Общественность – ресурс местного самоуправления». Мы стали одним из первых муниципалитетов в УрФО, где появились подобные дискуссионные площадки. В 2017 году был проведен второй форум на тему «Источники и ресурсы развития местного самоуправления». В мероприятии приняли участие около двухсот представителей органов местного самоуправления, бизнеса, некоммерческих организаций и активных граждан. В этом году состоялся третий форум, в нем приняли участие, в основном, волонтеры.

Значительную часть доклада Олега Костикова заняла информация о законотворческой деятельности Собрания депутатов и работе постоянных депутатских комиссий.

Согласно статистике, в 2017 году было проведено 14 заседаний Собрания депутатов (из них 2 – внеочередные), на заседаниях рассмотрено 249 вопросов, по 238 из них приняты решения, 11 вопросов являлись информационными (среди них: отчет о деятельности Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по итогам работы за 2016 год; отчет об использовании муниципального имущества за 2016 год; информация об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года; итоги реализации Программы социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012-2016 годы). Кроме того, заслушивалась информация об исполнении ряда вопросов местного значения. Всего в 2017 году Собрание депутатов приняло 269 решений, из них 97 - нормативно-правового характера (для сравнения: в 2016 году - 242, из них нормативно-правовых актов – 79).

Давая оценку деятельности постоянных комиссий Собрания депутатов, Олег Костиков отметил, что они работали слаженно, с высокой эффективностью и особенно активно в период рассмотрения и принятия бюджета Озерского городского округа, что является одной из главных функций представительного органа.

По окончании отчетов депутаты смогли задать вопросы Евгению Щербакову и Олегу Костикову по сути их выступлений.

Своеобразный итог обсуждению подвел глава округа Евгений Щербаков:

- В условиях жестких финансовых ограничений основные задачи по сохранению стабильности в экономике, устойчивому функционированию ее инфраструктуры и жизнеобеспечивающих отраслей, исполнению всех базовых социальных обязательств перед населением администрацией Озерского городского округа в 2017 году выполнены.

Ряд вопросов находится в стадии решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать.

Чтобы выиграть конкуренцию за людей, мы должны создать привлекательный образ будущего. Будущее - это возможности, которые начинаются сегодня. Люди должны их видеть.

И, только все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнение каждого жителя и руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть поставленных целей.

Как и в прошедшем, в текущем 2018 году администрация округа будет вести открытый диалог с депутатским корпусом, общественностью, жителями Озерска.

«Мы стараемся сделать округ привлекательным для людей»

«Мы стараемся сделать округ привлекательным для людей»

«Мы стараемся сделать округ привлекательным для людей»

Фото Владимира Беляева.

Ключевые теги: Собрание депутатов, итоги 2017 года, доклады, ОГО.

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