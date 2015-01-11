«Мы стараемся сделать округ привлекательным для людей»

Накануне на своем заседании депутаты Собрания Озерского городского округа приняли отчеты за 2017 руководителей муниципалитета – о деятельности представительного и исполнительного органов власти доложили Олег Костиков и Евгений Щербаков.

В первой половине сессии были приняты решения, касающиеся важнейших сфер - финансовой (одобрена корректировка бюджета), законотворческой (внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов), имущественной (согласована передача в аренду и безвозмездное пользование объектов недвижимого муниципального имущества, внесены изменения в План приватизации).

Также народные избранники утвердили рекомендации по итогам проведения депутатских слушаний по теме «Организация теплоснабжения в Озерском городском округе» и назначили дату и место проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2017 год: обсуждение состоится 17 мая 2018 года (начало в 17:00), в актовом зале Собрания депутатов по адресу: пр. Ленина, 30-а.

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа и учитывая обращение руководства Специального управления ФПС №1 МЧС России, Собрание депутатов посчитало необходимым установить мемориальную доску на фасаде здания по пр. Ленина, 8-б в память об Александре Ивановиче Кокшарове, внесшем значительный вклад в развитие пожарной охраны в Озерском городском округе. Соответствующим решением сохранность и содержание данного объекта возложено на федеральную структуру.

Следуя повестке дня, после небольшого перерыва депутаты приступили к ключевой части сессии - заслушали отчеты главы Озерского городского округа Евгения Щербакова (отчет) и председателя Собрания депутатов Олега Костикова (отчет). Оба докладчика представили итоги работы органов местного самоуправления в рамках своих полномочий.

Первым слово взял Евгений Щербаков, он сразу обозначил стратегическую задачу, которую ставила и решала администрация округа в 2017 году - создание устойчивой эффективной системы обеспечения жизнедеятельности муниципального образования, и отметил, что достигнуть положительных, зачастую прорывных, результатов удалось благодаря эффективному взаимодействию с депутатским корпусом, федеральными и региональными органами власти, с общественностью и трудовыми коллективами предприятий.

В своем докладе глава округа подробно остановился на наиболее значимых моментах реализации полномочий, определенных Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также наметил планы на текущий период.

- В целом, 2017 год мы завершили с положительными тенденциями социально-экономического развития: объем отгруженной продукции, товаров и услуг крупными и средними организациями увеличился на 7,3%; численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости, сократилась на 23,5%; миграционный прирост населения составил +208 человек; налоговые и неналоговые доходы местного бюджета увеличились на 19,8%; номинальная заработная плата возросла на 4,9%, реальная заработная плата - на 2,5%.

Говоря об основных направлениях бюджетной политики, Евгений Щербаков назвал следующие реализованные мероприятия: увеличение заработной платы категориям работников, определенных Указами Президента Российской Федерации до установленного уровня индикативных показателей; исполнение всех социальных обязательств округа; увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет снижения резервов, установленных для Озерского городского округа Губернатором Челябинской области.

- В течение года нам удалось привлечь в бюджет округа более 300 миллионов рублей (начинали - 3 миллиарда 57 миллионов рублей, закончили - 3 миллиарда 379 миллионов рублей). В 2018 году мы на системной основе продолжим работу по привлечению в развитие округа дополнительного финансирования.

Глава округа отметил, что под его руководством достигнут положительный показатель в управлении финансами: бюджет округа в 2017 году исполнен с профицитом в размере 1 миллиона рублей, отчетный финансовый год закончен без просроченной кредиторской задолженности.

Учитывая, что в структуре расходов 2017 года наибольший удельный вес занимали расходы на образование (51,0 %) и социальную политику (17,2%), Евгений Щербаков особенно много внимания уделил именно этим направлениям, добавив к успехам лидеров бюджетного финансирования достижения учреждений культуры и спорта.

Из четких и внушительных цифр, приведенных в ходе выступления, стало очевидно, что администрация уделяла и продолжит уделять повышенное внимание решению таких проблем, как поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, строительство жилья, дорожный ремонт, организация транспортного обслуживания населения, благоустройство, инженерная инфраструктура.

По-прежнему, как и в самом начале своей деятельности на посту руководителя муниципалитета, Евгений Щербаков считает своей повседневной заботой контроль за деятельностью МУПов: в 2017 году количество муниципальных предприятий сократилось с 14 до 12; за отчетный период прибыль от основных видов деятельности получили 7 унитарных предприятий, убытки – 4; в бюджет округа МУПами перечислена часть прибыли за предыдущий год в размере чуть менее 3-х миллионов рублей (средний процент составил 57 против минимально установленного 50).

Завершая свой доклад, глава администрации Евгений Щербаков выразил признательность Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, руководству ФГУП «ПО «Маяк» (лично – генеральному директору Михаилу Похлебаеву), депутатскому корпусу, коллективу администрации округа, руководителям предприятий и учреждений, социальным партнерам за конструктивное взаимодействие, в результате которого Озерский городской округ динамично развивается и становится комфортным для жизни и ведения бизнеса.

Отчет о деятельности Собрания депутатов Озерского городского округа в 2017 году представил Олег Костиков:

- Прошедший год стал для представительного органа местного самоуправления периодом активной деятельности. Большая работа была проделана в нормативно-правовой сфере: принят ряд важных для будущего Озерского городского округа решений. Кроме того, Собрание депутатов тесно взаимодействовало с администрацией округа в реализации задач по ключевым отраслям жизнедеятельности муниципалитета. Можно также отметить, что в 2017 году большинство депутатов активно трудились в своих избирательных округах, внося значительный вклад в работу по благоустройству, а также развитию общественного сектора Озерска.

Главным событием политической жизни округа в 2017 году Олег Костиков назвал переход к «одноглавой» системе управления муниципалитетом. Также запомнился отчетный период тем, что своего руководителя обрёл еще один орган местного самоуправления, осуществляющий функции внешнего муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата Озерского городского округа.

- Одной из отличительных черт нынешнего созыва Собрания депутатов является то, что мы не боимся открыто говорить о тех проблемах, которые волнуют наших избирателей, - остановился на ситуации в здравоохранении и шагах, предпринятых собранием депутатов Олег Костиков. - Проблема остается тревожной и требует планомерных системных усилий. Несмотря на то, что полномочия органов местного самоуправления в этой сфере ограничены, депутаты вместе с администрацией предпринимают все возможное для изменения положения дел. В июле 2017 года под моим председательством состоялось межведомственное совещание по вопросам здравоохранения в Озерском городском округе. В нём приняли участие представители ФМБА России, Госкорпорации «Росатом», ЦМСЧ №71. Одним из положительных результатов стала реализация проекта «Бережливая поликлиника», который стал возможен благодаря активному участию «Росатома» и ФГУП «ПО «Маяк». Уже в этом году состоялось совместное заседание всех депутатских комиссий по проблемам здравоохранения в округе, которое вызвали широкий общественный резонанс. Решения, принятые в ходе мероприятия представительным органом, будут реализованы.

Отчитываясь о деятельности в 2017 году, председатель Собрания депутатов перечислил приоритеты, которые несколько лет назад были определены представительным органом и останутся неизменными: социальная инфраструктура, благоустройство, межмуниципальное сотрудничество.

Особый акцент сделал докладчик на традиционно важном направлении деятельности Собрания депутатов - взаимодействии с общественными объединениями:

- В 2016 году в округе впервые был проведен первый в истории Озерска форума «Общественность – ресурс местного самоуправления». Мы стали одним из первых муниципалитетов в УрФО, где появились подобные дискуссионные площадки. В 2017 году был проведен второй форум на тему «Источники и ресурсы развития местного самоуправления». В мероприятии приняли участие около двухсот представителей органов местного самоуправления, бизнеса, некоммерческих организаций и активных граждан. В этом году состоялся третий форум, в нем приняли участие, в основном, волонтеры.

Значительную часть доклада Олега Костикова заняла информация о законотворческой деятельности Собрания депутатов и работе постоянных депутатских комиссий.

Согласно статистике, в 2017 году было проведено 14 заседаний Собрания депутатов (из них 2 – внеочередные), на заседаниях рассмотрено 249 вопросов, по 238 из них приняты решения, 11 вопросов являлись информационными (среди них: отчет о деятельности Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по итогам работы за 2016 год; отчет об использовании муниципального имущества за 2016 год; информация об итогах летней оздоровительной кампании 2017 года; итоги реализации Программы социально-экономического развития Озерского городского округа на 2012-2016 годы). Кроме того, заслушивалась информация об исполнении ряда вопросов местного значения. Всего в 2017 году Собрание депутатов приняло 269 решений, из них 97 - нормативно-правового характера (для сравнения: в 2016 году - 242, из них нормативно-правовых актов – 79).

Давая оценку деятельности постоянных комиссий Собрания депутатов, Олег Костиков отметил, что они работали слаженно, с высокой эффективностью и особенно активно в период рассмотрения и принятия бюджета Озерского городского округа, что является одной из главных функций представительного органа.

По окончании отчетов депутаты смогли задать вопросы Евгению Щербакову и Олегу Костикову по сути их выступлений.

Своеобразный итог обсуждению подвел глава округа Евгений Щербаков:

- В условиях жестких финансовых ограничений основные задачи по сохранению стабильности в экономике, устойчивому функционированию ее инфраструктуры и жизнеобеспечивающих отраслей, исполнению всех базовых социальных обязательств перед населением администрацией Озерского городского округа в 2017 году выполнены.

Ряд вопросов находится в стадии решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать.

Чтобы выиграть конкуренцию за людей, мы должны создать привлекательный образ будущего. Будущее - это возможности, которые начинаются сегодня. Люди должны их видеть.

И, только все вместе, взаимодействуя каждый день, учитывая мнение каждого жителя и руководствуясь законом, мы сможем эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть поставленных целей.

Как и в прошедшем, в текущем 2018 году администрация округа будет вести открытый диалог с депутатским корпусом, общественностью, жителями Озерска.

Фото Владимира Беляева.