В Озёрске скончался руководитель информационного центра ПО «Маяк»

В Озёрске ушёл из жизни руководитель информационного центра производственного объединения «Маяк» Кирилл Зернов. Ему был 51 год.

— К сожалению, сегодня Кирилл Зернов скончался, — рассказал руководитель пресс-службы администрации Озёрска Сергей Зюсь. — Не знаем ни причин смерти, ни других подробностей. Понятно, что будем оказывать необходимое содействие в его похоронах. Долго работали с Кириллом Валерьевичем. Для нас это шок. Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье, родным, друзьям, всем, кто его знал. Он был настоящим профессионалом своего дела. С ним было легко, комфортно и очень хорошо работать на протяжении всех этих лет.

Утром Кирилла Зернова нашли мёртвым в номере профилактория, где он жил. Его знакомые сообщают, что причиной смерти стала остановка сердца. До перехода на «Маяк» журналист работал главным редактором газеты «АиФ-Челябинск».

Ozersk.ru выражает соболезнования родным и близким Кирилла Зернова.

https://chelyabinsk.74.ru/text/gorod/424624106266630.html