В Озёрске скончался руководитель информационного центра ПО «Маяк»

В Озёрске ушёл из жизни руководитель информационного центра производственного объединения «Маяк» Кирилл Зернов. Ему был 51 год.
— К сожалению, сегодня Кирилл Зернов скончался, — рассказал руководитель пресс-службы администрации Озёрска Сергей Зюсь. — Не знаем ни причин смерти, ни других подробностей. Понятно, что будем оказывать необходимое содействие в его похоронах. Долго работали с Кириллом Валерьевичем. Для нас это шок. Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье, родным, друзьям, всем, кто его знал. Он был настоящим профессионалом своего дела. С ним было легко, комфортно и очень хорошо работать на протяжении всех этих лет.
Утром Кирилла Зернова нашли мёртвым в номере профилактория, где он жил. Его знакомые сообщают, что причиной смерти стала остановка сердца. До перехода на «Маяк» журналист работал главным редактором газеты «АиФ-Челябинск».
Ozersk.ru выражает соболезнования родным и близким Кирилла Зернова.
https://chelyabinsk.74.ru/text/gorod/424624106266630.html
Ключевые теги: Кирилл Зернов, соболезнования, ПО Маяк.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать