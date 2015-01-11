В Челябинске состоялась VII Спартакиада ветеранов, посвящённая 100-летию Комсомола

26 апреля 2018 года в г.Челябинск прошли очередные соревнования в рамках областной Спартакиады ветеранов труда и спорта Челябинской области, посвящённые 100-летию Комсомола.

ПЛАВАНИЕ

Команда в составе:

Васина Елена (МБУ «Арена»), Щербатова Маргарита (завод 235), Глазкова Римма (МОУ ДО ДЮСШ), Жемчужная Людмила (заводоуправление), Максименко Александр (завод 45), Боровков Константин (ИП), Гришин Станислав (завод 235), Максимов Владимир (завод 235), завоевала 1-е командное место по 2 группе, обыграв команду г.Трехгорного на 27 очков, и награждена Кубком и грамотой.

В личном зачете Васина Елена заняла 3-е место, награждена медалью, грамотой и денежным призом.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Команда в составе:

Губанов Сергей (ВНИПИЭТ), Никитин Евгений (РосТелеком), Коробкина Нина (заводоуправление), Кутузова Оксана (завод 235), завоевала 1-е место в командном зачете, обыграв команду г.Трёхгорного на 26 очков, и награждена Кубком и грамотой.

Кутузова Оксана стала победителем в личном зачете (возраст 55-59 лет), награждена медалью, грамотой и денежным призом.

По четырем видам (лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, плавание), ветераны г.Озерска в VII Спартакиаде Челябинской области, по 2 группе занимают 1 место с результатом 236 очков. Второе место занимает г.Трехгорный – 219 очков, третье место – г.Кыштым – 213 очков. Представители команды г.Озерска – Исмагилова Анифа, Баканов Вячеслав.

В мае спортсмены-ветераны будут принимать участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу и дартс.

Желаем всем спортсменам и жителям Озерского городского округа праздничного настроения и здоровья!