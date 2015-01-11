Синоптики обещают южноуральцам жаркое и дождливое лето

В Росгидрометцентре рассказали, каким будет лето в Челябинской области в 2018 году. Синоптики опубликовали прогноз температур и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2018 года.

Согласно прогнозу, в целом на Южном Урале показатели температуры и осадков в летний период будут чуть выше средних. В начале лета температура воздуха ожидается в рамках средних многолетних значений — +16 градусов.

Июль в Челябинской области синоптики обещают особенно жаркий и дождливый. Среднесуточная температура будет около 19 градусов тепла. В августе количество осадков также будет выше нормы. Столбики термометров в среднем будут показывать 15 градусов выше нуля.

Внезапных сильных похолоданий на территории Челябинской области летом в Росгидрометцентре не прогнозируют.

http://echochel.ru/news/2018/04/27/73911/