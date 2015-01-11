Детская музыкальная школа подвела итоги года

26 апреля ДМШ №1 подвела итог очередного учебного года – состоялся отчетный концерт учащихся, на котором выступили лауреаты и дипломанты Всероссийских и Международных конкурсов.

Лариса Кузнеченкова, директор ДМШ №1:

- Заканчивается очередной учебный год. Он был очень насыщенным и по-настоящему творческим для всего нашего коллектива: учащиеся и педагоги приняли участие в 19 конкурсах и фестивалях городского и международного уровня. Более 140 человек стали лауреатами и дипломантами.

В завершение мероприятия состоялось награждение победителей IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука». Конкурс прошёл в Челябинской области с 10 по 22 апреля этого года. Проект проходит при поддержке Международного благотворительного фонда В. Спивакова, Международного благотворительного фонда В. Крайнева, Международного проекта «Великие имена искусства», Фонда Андрея Первозванного. Всего по региону в конкурсных прослушиваниях приняли участие более 1000 человек.

Детская музыкальная школа №1 представила на конкурс 33 участников. Результаты конкурса были объявлены 22 апреля на торжественном закрытии, которое прошло в Южно-Уральском государственном институте искусств.

Имена победителей, представлявших Озерский городской округ:

Диплом I степени и звание Лауреат

Симонов Александр

(преподаватель Карцева Татьяна Васильевна)

Рачицкая Юлия

(преподаватель Зубенко Татьяна Ивановна)

Резник Василина

(преподаватель Федотова Наталья Михайловна)

Кузнецова Ирина

(преподаватель Потемкина Марина Николаевна)

Антонинкова София

(преподаватель Кузнеченкова Лариса Борисовна)

Шериева Дисана

(преподаватель Рыбакова Анастасия Сергеевна)

Арт-группа «Премьера»

(руководитель Рыбакова Анастасия Сергеевна)

Ансамбль домристов

(преподаватели Чугина Галина Александровна, Маркина Наталья Юрьевна, концертмейстер Кузнеченкова Лариса Борисовна)

Оркестр баянистов-аккордеонистов

(руководители Черкашин Евгений Владимирович, Черкашина Валерия Анатольевна)

Оркестр русских народных инструментов

(руководитель Хохрякова Ирина Васильевна)

Диплом II степени и звание Лауреат

Пушненкова Екатерина

(преподаватель Карцева Татьяна Васильевна)

Мишарин Иван

(преподаватель Шипулин Дмитрий Владимирович)

Диплом III степени и звание Лауреат

Смагин Фёдор

(преподаватель Панова Валентина Ивановна)

Рутенко Роман

(преподаватель Артамкин Павел Иванович, концертмейстер Чапурина Людмила Львовна)

Мартынова Екатерина

(преподаватель Потёмкина Марина Николаевна)

Ермакова Марьяна

(преподаватель Кривенко Светлана Владимировна, концертмейстер Рябухина Ирина Вилимовна)

Крынков Михаил

(преподаватель Хохрякова Ирина Висильевна)

Диплом и звание Дипломант

Корболина Валентина

(преподаватель Великанова Татьяна Викторовна)

Богданова Марианна

(преподаватель Великанова Татьяна Викторовна)

Костюшова Анна

(преподаватель Богданова Анна Павловна)

Ерошкин Александр

(преподаватель Ермошина Валентина Николаевна)

Бабинцев Дмитрий

(преподаватель Арефьев Владимир Николаевич, концертмейстер Богданова Анна Павловна)

Сокольская Ника

(преподаватель Арефьев Владимир Николаевич, концертмейстер Карцева Татьяна Васильевна)

Козлов Савва

(преподаватель Артамкин Павел Иванович, концертмейстер Чапурина Людмила Львовна)

Резник Василина

(преподаватель Черкашина Валерия Анатольевна)

Троцкий Вячеслав

(преподаватель Шипулин Дмитрий Владимирович)

Филина Софья, Винокурова Софья

(преподаватель Мамонтова Вера Георгиевна)

Ческидов Марк, Федосейкина Дарья

(преподаватель Седашова Лариса Вячеславовна)

Администрация Детской музыкальной школы №1 поздравляет своих замечательных учеников и их талантливых педагогов и желает им дальнейших успехов и побед на творческом поприще.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35730/