Маленький секрет для большой компании.

Школа №30. Обычный день. Уроки, переменки, обед по расписанию. Ничто не предвещало… Как вдруг к школе подкатила белая газель, из нее вышли странные костюмированные персонажи и начались чудеса!

Дружными группами человек по тридцать носились между кабинетами ученики начальных классов вместе со своими учителями. В каждом из помещений происходило нечто ужасно интересное.

А все потому, что в этот день артисты театра кукол «Золотой петушок» решили поделиться секретами театральных профессий. Светлана Трофимова-Ерохина провела с ребятами речевую разминку. Отныне ученики этой школы у доски будут отвечать громко, четко, исключительно на пять. Если, конечно, будут делать такую гимнастику каждый день. Владение речью – навык полезный во всех отношениях и в любом возрасте.

Регина Филимонцева рассказала ребятам о типах театральных кукол и даже провела небольшой мастер-класс по кукловождению. Алена Захарчук взяла на себя актерское мастерство в «живом плане» – разыграла с юными артистами импровизированные сценарии. Актерское взаимодействие с куклой или с партнером по сцене – дело непростое, но очень увлекательное!

Игорь Филимонцев преподал урок монтировки. На полу разложены части реальной декорации (стол для спектакля «Курочка Ряба»). На каждой из таких деталей нарисованы цифры. Задача: соединить все составляющие в соответствии с указанными цифрами и скрепить их специальной загнутой железкой с нежным женским названием «шпилька». Юные монтировщики, толкаясь и споря, с жаром взялись за дело, и через 10 минут декорация была готова! Следующая задача: разобрать конструкцию за еще более короткое время. Таковы будни монтировщика.

Больше всего смеха было в «костюмерной»: здесь Алена Максимова примеряла ребятам парики, носы с усами (и без) и даже накладные попы! Мало просто надеть парик или толщинку, надо еще и показать продиктованный этой деталью характер персонажа. Каждый старался как мог, так что в этом кабинете и в самом деле было чему посмеяться!

Самой шумной оказалась музыкальная станция. Роман Соловьев принес с собой столько всевозможных свистулек, бубнов и трещоток, что хватало на всю команду. Выстроившись в ряд и вооружившись каждый своим инструментом, ребята должны были дополнить песню Романа под гитару, в нужный момент, добавляя свой звук в общий оркестр. Получалась некая нестройная, но очень веселая какофония.

Слаженный оркестр – дело нелегкое. Да и любая другая театральная профессия требует не только специальных навыков и умений, но еще и умения действовать сообща, чувствовать партнера, уметь договариваться между собой. Театр – дело коллективное, а театральные профессии составляют единый организм, в котором все взаимосвязано и одно без другого невозможно. Пожалуй, это и был главный театральный секрет, который узнали сегодня ученики школы №30.

Юлия Клепикова